丸龜要這樣吃！員工曝隱藏版服務 「1食材」免費加到飽
連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」於2013年在台灣登場，濃郁的湯頭及Q彈的麵條瞬間獲得許多顧客喜愛，就有一名網友透露，其實丸龜製麵吃完可以再免費續湯，員工也出面分享，丸龜製麵主打的就是無限免費加湯，讓眾人驚喊：「吃丸龜這麼久從來不知道可以加湯！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard上貼文分享，他以「丸龜可以這樣吃」為題，附上和員工的對話紀錄，只見對方表示「員工表示歡迎加湯（限你點的那個餐點）」，原PO則透露自己每次想加湯都很戰戰兢兢怕被店員白眼，不敢再加第二次，員工則回湯底是可以無限加的，如果被白眼可以去客訴處理，「丸龜主打免費加湯」。
另外，原PO也分享日本網友推薦加湯後的吃法，只要點一碗豚骨烏龍麵，並且吃完請店員幫忙加湯後，再淋上天婦羅醬、撒七味粉，接著加點一份鮭魚飯糰放入湯內，再加入天婦羅屑屑，也可以加入蔥花或是溫泉蛋，就可以再享用一份風味完全不同的餐點。
貼文曝光後，不少網友驚呼，「居然可以加湯」、「主打免費加湯，但沒有人知道」、「吃丸龜這麼久從來不知道可以加湯」、「原來可以加…！我也怕被白眼，謝謝你的小知識」、「完全不知道免費加湯欸，這居然是主打嗎」。（編輯：賴禹妡）