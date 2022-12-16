全明星4遭爆雷「藍隊奪冠」！現場照流出　觀眾不爽砲轟

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貼文一出，不少網友紛紛傻眼「.....從頭輸到尾，一場資格賽跟冠軍賽就能拿冠軍，這冠軍真的好水」、「第四季的賽制在大聯盟等確實都有先例，不過既然前三季都是總獎盃數，第四季冠軍賽怎可以歸零啊....」、「賽制的問題太大，安排賽制的人真的都沒想過觀眾會反彈嗎？」、「傻眼...黃隊團戰第二無緣決賽才扯吧...紅隊拼死獎盃第一結果也無緣冠軍」、「雖然很多國際賽事都是如此，但是他們比的是同一項目，全明星是比超多不同項目，根本不能用這個賽制」。
而這次藍隊被暴雷再度奪得冠軍爭議點在於，在冠軍賽前，截至節目目前播出集數為止，紅隊沒意外是以第一晉級冠軍戰，後面剩餘的循環賽，藍隊即便最終對戰橫掃黃隊，獎盃數也是16盃對上黃隊19盃，雙方經過資格賽之時，雙方獎盃數會歸零，第三名藍隊反而靠著資格賽晉級冠軍賽，即便他們獎盃數是三隊最低。
而進到冠軍賽之時，同樣紅藍兩隊獎盃數又再度歸零，以三項比賽一決勝負，雖然在國際賽事包括籃球、棒球等都有許多例行賽與決賽比數分開，不過由於他們都打「同一種類比賽」，且在第一名部分於晉級冠軍戰都有相對優勢（獎勵例行賽積分第一等），不過全明星運動會因為比拼項目多元且不同，反因為賽制緣故，即便藍隊這季表現不亮眼獎盃數墊底，在資格賽先打敗第二名的黃隊後，又在冠軍賽打敗團戰獎盃數最高的紅隊奪得冠軍，掀起爭議。（編輯：張嘉哲）