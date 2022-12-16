好市多「超潮單品」等2年回歸！網秒笑噴：撞衫警衛伯伯
知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，近日就有一名網友分享，他在逛好市多時，發現等了2年的經典軍裝飛行外套又上架了，上頭還貼著「NASA」布章，但貼文一出，卻有人笑喊：「今天看到有人穿，沒看到這篇的話，我還真以為那個人是保全，真是太失禮。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到知名軍事時尚品牌的外套，一件要價4999元，上頭還貼有「NASA」字樣的布章，看起來兼具保暖及造型，忍不住喊：「南崁店現貨～等了2年終於又出現了！」
貼文曝光後，不少人留言，「今天看到有人穿，沒看到這篇的話，我還真以為那個人是保全，真是太失禮」、「管理員阿伯好時髦」、「如果身材不夠好還是不會穿搭，那穿了只會變成警衛阿伯」、「這不是門口保全的外套嗎」、「你以為你穿了會像阿湯哥，實際是⋯」、「說真的，我爸10幾年前當里民守望相助隊員的時候，就是發這種的，只差在上面布標而已」。
但也有人直言，「愛好軍品的人，對Alpha的軍裝外套都非常喜歡」、「似乎很多人不認識這經典的Alpha飛行外套」、「這件很保暖」、「Alpha MA-1怎麼被大家說的一文不值…經典軍裝外套耶」、「穿起來醜應該不是外套的問題，而是人的問題」。（編輯：賴禹妡）