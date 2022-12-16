全民瘋出國！專家曝飛機「4地方」最髒：比廁所按鈕恐怖
隨著疫情緩解，許多國人也開始飛往國外旅遊，不過不只是要預防新冠肺炎，飛機上是密閉空間，也比較容易傳染病原體，因此台中南區中山醫牙科劉馥萱牙醫師指出，飛機上有6處是搭機時特別容易藏病菌的，建議大家除了戴口罩，也可以自備酒精棉片，在搭機時先把這些地方擦過一遍，避免出國旅遊生病掃興。
編輯中心/綜合報導
劉馥萱牙醫師指出，根據美國Travelmath網站統計，機艙內最髒的地方第一個是餐盤桌，特別是餐盤鎖扣與桌面，研究表示餐盤桌比廁所按鈕含菌量高8倍，第二個則是座位上方冷氣口，第三個為安全帶扣環，「這幾個地方都是來自世界各國旅客，容易觸碰的地方，同一個座位不知道上一程載的是誰，也不肯定有沒有被確實清潔」。
另外，劉馥萱牙醫師也提及了沒有上榜，但仍需要一起消毒的地方，包含機上娛樂系統按鈕，像是遙控或觸控螢幕、座位上方行李架開關以及座椅扶手，建議大家在飛機入座前，都先用酒精棉片擦拭乾淨，才能享有舒適及安心的搭機空間。（編輯：賴禹妡）
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