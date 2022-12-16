跨世代／廖元豪：18歲公民權可修法完成　若有違憲再釋憲

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民進黨立委鍾佳濱也同意，這次的修憲公民複決，如果以一般公投的標準，在「同意票多於反對票」、以及「達到全體選舉人的四分之一」兩項規定都已達標，立法院可以主張透過《公投法》創制的精神，把選舉權下修到18歲。
鍾佳濱說，要不要通過18歲公民權可以透過修法，再來是《憲法》增修條文第12條的修憲程序有沒有問題，這可以提請大法官解釋。他提到，修憲程序要具備什麼門檻是可以討論的，但是以法律案來講，只要同意票多於反對票就可以推動，不要把共識說成沒有人反對，共識應該是多數決。
不過準台北市議員詹為元認為，若立法院在新會期就推動修法，民眾就會質疑，現在公投完民意展現如此，那立法院在投完票再推動修法，這次公投複決的意義又在哪裡？因果關係一旦交錯之後就會有不一樣的聲音。
他說，這次並不是沒機會通過修憲門檻，因為總投票數約1134萬票，超過通過門檻962萬票，所以這次沒過，不能完全怪罪修憲門檻高，反而透過正反方一比一的投票結果，呈現出社會不夠有共識的事實，「修憲門檻是固定的，如果單純為了18歲公民權去修改修憲門檻，未來很多議題會變得有點雜亂無章。」
臺灣青年民主協會理事長張育萌說，無論是日本、韓國還是馬來西亞，在調降公民權後，也沒有出現什麼問題，希望台灣也有機會，透過修法達到這個結果。張育萌說：「目前大家覺得這條路（修憲）很困難，要處理修憲門檻也是一個議題，除此之外，這次的公投結果，呈現有過半的人支持18歲公民權，那立法院也還有責任討論最後落實這件事。」