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跨世代／廖元豪：18歲公民權可修法完成　若有違憲再釋憲

▲詹為元指出，本次修憲複決總投票數約1,134萬票，超過通過門檻962萬票，所以沒有通過問題，不能完全怪罪修憲門檻高。（圖／記者陳明安攝影，2022.12.16）
▲詹為元指出，本次修憲複決總投票數約1,134萬票，超過通過門檻962萬票，所以沒有通過問題，不能完全怪罪修憲門檻高。（圖／記者陳明安攝影，2022.12.16）

記者黃禹馨／台北報導

台灣史上首次修憲公民複決，希望將公民權調降到18歲，但公民複決最後並未過關。相較之下，台灣的鄰居如日本（2015年）、馬來西亞（2019年）、南韓（2020年）等國，都已經落實18歲公民權，為什麼其他國家能，台灣不能？《NOWnews今日新聞》今（16日）舉辦跨世代系列論壇，政治大學法律系副教授廖元豪表示，其他國家之所以容易調整，是因為他們可以直接修法的方式促成，台灣卻拉高到修憲層級，且台灣選民這次缺乏投票的動力，這種動力包含衝突性，沒有衝突大家就不想投票，而18歲公民權由於檯面上無人反對，就也缺少了衝突。

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廖元豪不認為，18歲公民權非要修憲。他舉《憲法》第160條為例，「6歲至12歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。」但現在義務教育已經延長到9年、甚至12年，也無人提出違憲的說法，「因為法律可以給的權力比《憲法》還多，《憲法》是給最起碼的權利。」因此他主張，以修《公職人員選舉罷免法》、《公民投票法》的方式，即可實現18歲投票權，不一定要通過修憲的手段。

民進黨立委鍾佳濱也同意，這次的修憲公民複決，如果以一般公投的標準，在「同意票多於反對票」、以及「達到全體選舉人的四分之一」兩項規定都已達標，立法院可以主張透過《公投法》創制的精神，把選舉權下修到18歲。

鍾佳濱說，要不要通過18歲公民權可以透過修法，再來是《憲法》增修條文第12條的修憲程序有沒有問題，這可以提請大法官解釋。他提到，修憲程序要具備什麼門檻是可以討論的，但是以法律案來講，只要同意票多於反對票就可以推動，不要把共識說成沒有人反對，共識應該是多數決。

不過準台北市議員詹為元認為，若立法院在新會期就推動修法，民眾就會質疑，現在公投完民意展現如此，那立法院在投完票再推動修法，這次公投複決的意義又在哪裡？因果關係一旦交錯之後就會有不一樣的聲音。

他說，這次並不是沒機會通過修憲門檻，因為總投票數約1134萬票，超過通過門檻962萬票，所以這次沒過，不能完全怪罪修憲門檻高，反而透過正反方一比一的投票結果，呈現出社會不夠有共識的事實，「修憲門檻是固定的，如果單純為了18歲公民權去修改修憲門檻，未來很多議題會變得有點雜亂無章。」

臺灣青年民主協會理事長張育萌說，無論是日本、韓國還是馬來西亞，在調降公民權後，也沒有出現什麼問題，希望台灣也有機會，透過修法達到這個結果。張育萌說：「目前大家覺得這條路（修憲）很困難，要處理修憲門檻也是一個議題，除此之外，這次的公投結果，呈現有過半的人支持18歲公民權，那立法院也還有責任討論最後落實這件事。」

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