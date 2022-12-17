國一弟撿紙箱7年！緊握2百元買麵包 1句話讓店長秒落淚
冷冷冬天卻充滿暖暖的善意！桃園中壢一間麵包店16日發文，有位國一弟弟從小一開始就到店裡撿紙箱做回收，而過去店家也常常請弟弟吃麵包，近期國一弟弟卻突然拿著幾張百鈔進店要買麵包，隨後更開口向店長表示「妳不要請我吃，妳也很辛苦」，過程曝光引起上萬名網友動容。
編輯中心/綜合報導
「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣…」，桃園「安德尼斯烘焙坊」的店長在臉書感性發文，第一次遇到那個弟弟是在7年前的冬天，對方穿著不符合季節、身形的衣服，拉著一台很重的推車，並開口問「姐姐，這些紙箱可以撿走嗎？」
店長當下沒有回應，而是回到店內拿了一些麵包給對方，並幫忙搬紙箱說「姐姐在這裡上班，以後肚子餓歡迎隨時來找我吃麵包」，也叮囑所有店內夥伴，要把回收都留給這位弟弟。
時間就這樣過了七年，如今小男孩已經是國一生了，12月15日店長又在騎樓偶遇對方，發現都已經快晚上9點了，對方還沒有吃飯，忍不住念了幾句，說「要好好照顧自己身體」。結果15分鐘過後，弟弟竟拿著200元進到店內，說「姐姐，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」。
一句話就讓店長濕了眼眶，她強忍情緒回應「要和阿公阿嬤好好過日子，要乖，只要我們這家店還在，永遠歡迎你來吃麵包！」並目送弟弟離店回家的身影。
貼文曝光後隨即引爆全台灣熱議，不少網友紛紛大讚「心存善念，幫助他人，才是台灣社會向善的動力」、「懂得知恩圖報的孩子，未來一定有成就」、「很感謝店家的善良」、「好有溫度的麵包店」。（編輯：潘毅）