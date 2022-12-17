2023面臨出軌考驗！「4星座」男女深陷桃花劫：要把持住

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2023年，愛情“金星”在2月中進入白羊座，受到愛神眷顧的你，桃花的數量隨著"立春"與"春分"的洗禮，春暖花開、氣溫越暖桃花越爆滿，愛情能量就越強烈。即便是非單身的情況下，也非常容易受到異性吸引，會收到不少愛慕者的告白，追求者的猛烈攻勢，使得有另一半的白羊難以抗拒，漸漸守不住自己的最後底線，而有疑似偷吃的情況發生，享受著他人曖昧的刺激感，讓你早已陷入桃花劫中卻不自知。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！
第三名丶獅子座
2023年，“冥王星”在獅子的夫妻宮停留，而冥王星又有慾望、威脅之意，許多爛桃花紛紛降臨你的生活之中，且對方總是熱情主動，擅長耍曖昧，還懂得示弱來博取你的同情。此時獅子骨子裡的“霸總之愛”就會跑出來，你招架不住對方一而再、再而三的耍賴糾纏，如果此時又剛好與伴侶感情出現波折，那麼你很有可能難以抵擋爛桃花的攻勢，而使自己捲入不倫之戀。建議獅子要保持理智丶快刀斬亂麻，別一時心軟而聽信甜言蜜語。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！
第二名丶處女座
2023年，“海王星”在處女的伴侶宮進駐，而海王星屬於凶星，象徵虛幻及欺瞞，這使處女在2023的愛情會比較不穩定，特別是部分處女在與伴侶的關係裡，遲遲不敢邁入下一步，就在猶豫不決之時，處女有可能不自覺的被其他異性吸引，甚至背著另一半暗自勾搭。但如果處女一直抱持著這種“不會被發現”的僥倖心態，小心反而闖入桃花陷阱，被對方反咬一口。提醒你，如果不好好珍惜身邊的另一半，最終幸福是會離你而去的。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！
第一名丶天蠍座
2023年“海王星”在天蠍的愛情宮停留，你的桃花運非常不錯，但海王星有虛幻、欺瞞之意，代表引來的大部分都不是真心的對象，或只是想抱著玩玩心態的渣男。他們對你都是別有居心，若是天蠍此時又管不住自己的心思，很容易不小心陷入別人所設下的的桃花陷阱裡。有伴者，伴侶也會發現你的異常，而找你興師問罪，甚至影響到兩人穩定發展的關係。提醒天蠍要拋棄不正確的感情，才不會讓原本的愛情受到影響。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！（編輯：潘毅）
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