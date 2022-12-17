王傑神隱2年半現蹤！60歲近況曝光　歌迷哭了

60歲的歌手王傑在1987年時以歌曲《一場遊戲一場夢》在台灣出道、走紅，《傷心1999》、《不浪漫罪名》等都是他的經典歌曲，與齊秦、童安格、周華健受封「台灣四大天王」，卻在爆紅時，傳出生病淡出樂壇，近年則是旅居加拿大，生活低調，驚喜的是，最近他無預警推出新歌《一場遊戲一場夢（結束篇）》。
記者吳雨婕/綜合報導
王傑在出道35周年之際推出歌曲《一場遊戲一場夢（結束篇）》，日前透過Hit FM電台首播，他透過華納音樂，透露會發表歌曲的原因：「《一場遊戲一場夢》對我的意義是非常大的，因為這首歌讓大家從此認識了我。在35年之後，保留原裝和弦走法，以及所有原裝音樂風格，只不過詞曲方面重新改寫，為的就是讓大家在任何情況下，新版舊版都可以任意切換來唱。」王傑除了感謝該曲的作曲人與編曲人外，還感激一直支持他、愛護他的歌迷們，「透過這首歌，表達我對他們的感激之心，謝謝你們。」
王傑近年來生活低調，最近一次使用社群媒體發文已經是在2020年4月，當時他在微博寫下：「我老了......但是我依然不忘初心！思想依然可愛.....心中依然充滿了愛....艱難時期，大家保重....永遠愛你們.....」之後傳出消息，都是被路人巧遇居多。