日女星自爆長大仍「父女共浴」！網紅揭真正原因：很重要
日本女星北見直美曾在節目中說明，自己即便成年都還保有與父親、哥哥一同洗澡的習慣，並公布共浴畫面，引起眾人一片譁然。對此，YouTuber秋山燿平便訪問一名女性，揭露日本文化中父女共浴的背後原因。
編輯中心/綜合報導
秋山燿平9日發布影片，以「父女共浴」為題訪問女網友由菜。由菜說明在約10歲前，都會跟爸爸一同泡澡，且身邊女性的經歷也大多類似。不過通常女兒滿10歲就會停止，由菜推測原因有三，其一，是爸爸認為這年紀要開始顧慮異性身分；其二，是母親也會提醒父親，基於性別差異應迴避及尊重將邁入青春期的女兒；最後，則是這時的女兒也會認為自己是獨立女性，故多數在念完小學低年級後，便不會在出現父女共浴的事情。
據由菜觀察，日本家庭之所以會有孩子不分性別都與父親共浴的習慣，是因為日本女性多數為家庭主婦，會一肩扛起家事及育兒責任，而在外打拼的父親，鮮少有照顧孩子的時間，所以對日本爸爸來說，與孩子洗澡也是他們盡育兒責任的一種方式。
由菜表示，對於上班忙碌的父親而言，一同入浴是他們難得能與孩子相處的溫馨時光，通常有什麼心底話，都會在這時候互相傾訴，孩子有不便告知母親的心事，也過透過這個場合與爸爸討論。（編輯：李惠婷）