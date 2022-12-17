獨／台灣還沒下雪！首爾「零下21度」見大片雪白美哭了
今（17）日氣象局公布最低溫可能來到6度以下，但不少民眾發現目前除了先前看到第一波「瑞雪」的雪霸國家公園外，台灣地區還是沒有看到雪白風景，氣象局也說明可能要到今天晚上或明天才有機會下雪。若你真的很想追雪，不妨可以安排去韓國追起來了！目前韓國首爾市預估最低溫度可能會降至零下21度，早在10月已經「初雪」的韓國現在到處都是雪白冬季美景，人在韓國的女留學生看了都直呼「美哭」！另外也相當推薦追雪客前往「人生必去3大雪場」，分別在韓國雪量最充足的京畿道、江原道兩大地區，提供給有計畫來場雪白冬季之約的旅客一些靈感。
記者汪睿琦/綜合報導
綜合韓媒報導，韓國氣象廳表示，今年入冬以來一波最強寒流，本週末會影響韓國大部分區域，17日最低溫將達到攝氏零下15度，之後隨著冷空氣南下，18日晨間最低氣溫恐將降至攝氏零下18度。其中，首都首爾市的最低溫和最高溫，將分別低至攝氏零下14度和攝氏零下6度，體感溫度部分，上午將降至攝氏零下21度，下午也只有攝氏零下14度，消息曝光讓台灣網友嚇呼「零下21度到底是甚麼概念…」。
在韓國京畿道富川市留學的台灣女大生今年10月就已經見證韓國「初雪」，她表示自疫情3年來久違的看到初雪「超不習慣」，還說其實下起雪來就沒這麼冷。經過幾日乾冷後，今（17）日韓國當地又飄起雪來！留學生更熱情和記者分享當地雪景實況照，大片雪白簡直讓台灣人太羨慕。
事實上除了平時在韓國大街上偶遇的積雪美景，全韓國大大小小的滑雪場林立，是冬季去韓國旅遊必安排的景點之一。旅遊電商Klook也在今寒流襲擊之際分享了3大必去滑雪場：
第一大：芝山滑雪度假村
京畿道著名的芝山森林滑雪場，除了可以賞雪外，還能選擇嘗試滑雪、單板滑雪、雪橇等刺激的冬季運動，不管是初學者或是滑雪高手，非常適合跟程度不同的親友同行玩耍挑戰，且距離首爾只要40分鐘車程，是當日往返路線的最佳首選。
第二大：Alpensia阿爾卑西亞滑雪度假村
位於江原道平昌的Alpensia阿爾卑西亞滑雪場是2018年韓國冬季奧運舉辦場地，同時也是亞洲最大的滑雪場之一。渡假村地處「白頭大幹」山脈，海拔相對較高，冬季的雪景更享譽國內外；園內不僅設有六種滑雪場與一流的設施，更有國際最高規格的滑雪賽道供旅客盡情享受，每年都吸引無數遊客前來平昌滑雪及旅遊。
第三大：威利希利滑雪場（Welli Hilli Park）
威利希利滑雪場以每小時可輸送2萬名滑雪客抵達山頂的纜車與電腦控制自動造雪機自豪，其位於韓國冬季降雪量最大的江原道地區，因為時常下雪，且積雪長期不融化，讓旅客整個冬季都能在優秀雪質的滑雪道盡情滑雪；從首爾出發僅需一個半小時即可抵達滑雪場，更擁有優質豐富的場內設施，因此每年都吸引大批滑雪愛好者前來。