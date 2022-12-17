全聯開賣米其林年菜！10道菜2990元開吃 預購加送買菜金
搶攻圍爐年菜商機，全聯開賣名店名菜，推出9大類88道料理，自9/30~2023/1/8開放預購，福利卡友買年菜預購指定品項，單筆滿1,000元，並於2023/1/7前取貨，送生鮮買菜金50元，蟬聯銷量冠軍寶座的「京老舖十全十美團圓年菜組」也回歸，含有干貝鮑魚佛跳牆、人參烏骨雞湯，還有藥膳鮮蝦等10道大菜，只要2990元就能享用。同時，家樂福特別舉辦百道年菜評比，邀請美專家，選出湯鍋羹類、肉類、佛跳牆、套組、素食類的各組別金賞，讓民眾照著選不踩雷，圍爐桌上每道都是冠軍級美味。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯年菜開賣至今，最受歡迎的排行為「呷七碗櫻花蝦米糕」、「郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯」、「海味街芋頭炊粉」、「蔬食佛跳牆」、「紫想芋見菱甜米糕」。此外，套餐類因為方便且實惠也相當熱銷，今年，再度推出7款限量年菜組，價格帶1,380元~2,990元。特別推薦去年賣逾3,000套，蟬聯冠軍寶座的「京老舖十全十美團圓年菜組」，不僅含有干貝鮑魚佛跳牆、人參烏骨雞湯，還有藥膳鮮蝦等10道大菜，份量足適合10~12人享用，全聯今年獨家販售限量4,000組。另外，今年全新推出祥和蔬食料理「五福臨門年菜組」，是全台唯一連續五年榮獲米其林必比登推薦的素食餐廳，運用川式料理手法，搭配不同辛香料，讓素菜更入味，售價1,380元，限量500組。
同時，家樂福推出超過3百多支年菜商品，光是名店年菜與套餐組總計端出超過80道/組以上，其中還包含了榮獲2021、2022米其林一星肯定的「富錦樹星級年菜套組」，以及「家樂福獨家上架麒王府五福年菜組」等，顧客可在家樂福買到的名店年菜套餐組就多達10套！更邀請專業美食家舉辦年菜饌食大賞，獲獎排名如下。
湯鍋羹類：金饌賞由「彭園 譚府玉皇雞湯」拿下、銀饌賞有兩家獲獎「麒王府 椰子燉土雞湯」/十八匠作 老菜脯燉小土雞」。肉類：「佳佳 雙寶燻雞」奪下金饌賞、銀饌賞則由同樣熱賣的「佳佳 上品無錫排骨」獲得。佛跳牆類：「海味街 烏參佛跳牆」/「佳佳 老饕鮑魚佛跳牆」兩家奪下獲得金饌賞、銀饌賞由「鬍鬚張 極品佛跳牆禮盒」獲得。名店加持米其林一星上桌-套組類：金饌賞由「佳佳 冠軍年菜套餐」獲得、銀饌賞有兩款套組共同獲得「佳佳 闔家歡如意套餐」/「佳佳 富貴經典套餐」。素食年菜套組：榮獲家樂福金饌賞的有名店「十方苑 素食年菜組」，銀饌賞由「祥和蔬食 銀兔滿堂年菜組」。