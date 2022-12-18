頂著寒流跑單！外送員「單日狂賺6300」 客見1亮點無奈
近期受到寒流影響，全台灣成為凍番薯，不少民眾假日冷到不想出門，讓外送商機大增。就有民眾分享，身邊外送員朋友頂著寒流跑單，結果一天內狂賺6300，然而同行見到明細上的1亮點，也忍不住苦哈哈的笑了。
編輯中心/綜合報導
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，昨（17）晚從事外送員的朋友突然傳來一張明細，對方在星期六當天上線11小時又27分，最終跑了71單，結果單日直接賺了6300元，分別為「淨行程費用2850、額外獎勵3390、小費60元」。
原PO看完明細後驚嚇關心「不冷嗎？現在氣溫只有10度耶==」外送員朋友則回「甚麼叫冷？我還在跑」原PO又好奇「那你現在這樣跑月收入多少」，外送員朋友則透露「12萬左右」。
貼文曝光也立刻讓不少網友紛紛讚嘆「身為常給小費的人，看到這天氣，他跑整天小費只有60，這才是冷的地方」、「努力的人不一定會成功，但總會有收穫的」、「真的很辛苦，我都會給小費」、「厲害了，別忘了給小費」；但也有外送員同行苦笑回應「冷成這樣，結果一整天小費只有60」、「就是冷的要死才比較好跑」、「外送只有假日好賺，平日都在路邊發呆的」、「自己有在跑的話就知道12萬要付出多少」。（編輯：潘毅）