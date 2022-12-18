高科大學生「寒流划獨木舟」28人落海！她爆內幕：被逼的

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事後一位自稱是當事人的高科大女學生在論壇Dcard上控訴「老師於學期初指出12/17.12/18兩天，全體修課學生須至興達港上獨木舟課程，在上課前兩天新聞就播報著週末有寒流且會下雨，於是本人我在前一天向助教確認，如果天候不佳課程是否會做其他安排，得到照常上課的答案」。
原PO又補充，當天到現場只有一個倉庫存放上課所需用品，現場無提供盥洗設備，僅有行動淋浴間，也沒有提供熱水及任何禦寒用品，「意思就是說，今天的天氣學生們上岸，僅能至廁所更換乾的衣物而無任何保暖物品。」
而到了17日上午8點30分，該堂課程的學生陸續抵達現場，但氣溫只有13、14度，還刮風下雨，推測海上風浪也不小，正當所有學生還在猶豫要不要下水時，助教隨即開口喊「不用看了一樣要下去你們10點前都要弄好喔！最慢10點一定要下水喔！」並開始指揮學生們搬動器材。
隨後課程分為兩個組別，由第一組先划船出去，另一組則留在港內練習翻船復位，不料第一組出發後就發生了意外，航程距離約為遊艇碼頭至興達發電廠沿岸的蚵棚，共計28位學生受困，並稱他們在划到一半時就覺得風浪變得更大且又開始飄雨，然而助教卻始終要求學生們繼續往前。
原PO回憶起當時情況「其實在划到一半時就覺得風浪變的更大且又開始飄雨，而助教也沒有想要我們往回而是繼續往前行，直到我們看見蚵棚我發現浪真的太大，叫大家趕緊迴轉不要往前了的時候已經來不及了，比我更前面的同學都已經被浪衝進蚵棚了，而我也不例外」，而學生們為了避免翻覆入海中，用手緊抓蚵棚木柱「到後來手像被無數刀片在手上劃」。這段期間原PO看著助教用IBM救援兩批同學約7、8人，但一趟來回要半小時，「將近30位同學要救到什麼時候？」
原PO隨後決定退到後方消波塊避難等待救援，而抵達後看見學弟手上拿著2支手機，於是二話不說趕緊報警求援，並打給媽媽求救，最終海巡約在15分鐘後到場救援，並在中午12點16分將全數同學救上岸。
原PO控訴，此次事件，全因老師枉顧學生安全，執意讓學生下水以學生性命作為賭注而造成此結果「本人嚴正譴責，並請學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任。」
貼文曝光後，也有不少當事學生陸續出面指控「我是第二批被救上去的同學，在消波塊等待救援的時候已經呈現全身抽搐直發抖的狀態，等到助教開救生艇來接我們的時候已經凍的說不出話來了」、「我是當事人，老師們都說不下水就當掉你們，同學不想重修這門鬼課被迫下水」、「我是被送去醫院的其中一個失溫同學，我們蹲在消波塊旁一半泡著水，一半濕著吹風淋雨，等了半個多小時才有人來救我們」。
目前高科大學生會正蒐集相關學生說法，還原事實並代表向校方申訴，要學校還給學生一個安全的上課環境。（編輯：潘毅）