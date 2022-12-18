男冬天突「胃腫瘤大出血」！醫揭主因：1水果每天吃導致

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錢政弘醫師追問後才發現，因為最近橘子是產季，水分多又好吃，而該患者在出血之前他每天都會吃上一顆橘子，才會導致這種狀況。
錢政弘醫師也提醒，橘子富含維生素C、鉀和多酚，可保護呼吸道。但柑橘類，如：柑橘、柳橙、檸檬等酸性水果，有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險，建議有胃病或胃食道逆流的人要避免。
錢政弘醫師隨後分享，約在40年前就有歐洲醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多到四倍，他也歸納出可能原因以及轉機點：
１、生理反應
當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。所以天冷的時候肚子放一個暖暖包，似乎比較不會胃痛，好像有些道理。
２、抽煙、喝酒和重口味飲食增加
在冬天的時候，很多人為了取暖，會多抽煙和多喝酒，尤其這個時候常有尾牙聚餐，喝酒的場合變多，胃容易出問題。同樣的在冬天，大家會比較常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味的食物還是比較傷胃。
３、幽門螺旋桿菌感染
有研究指出，在冬天的時候感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天的比例較低，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。
４、藥物使用增加
冬天天氣濕冷，關節炎容易發作，『消炎止痛藥』使用增加。慢性肺病和氣喘發病也增加，『類固醇』使用多。心血管疾病在這時候也容易出現，『阿司匹林和抗凝血藥』用量增加，很容易造成潰瘍出血。這三種藥都會讓消化性潰瘍惡化。（編輯：潘毅）