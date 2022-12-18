好市多門口被攔！店員曝「沒更新不能結帳」 會員全怒了
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣的美食量多又便宜，CP值相當高，不過近日卻有會員抱怨，他要使用好市多App，更新後卻發現變得十分難用，不僅圖片檔無法下載，還取消最多人使用的優惠資訊功能，讓大眾怨聲連連，還有人分享，他去賣場被門口工作人員要求下載好App才能進入，「服務人員說，不更新就不能結帳」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」中貼文，他表示更新好市多App之後，發現新版本超難用，每週圖片檔都沒辦法下載，「好險同事還沒更新圖片支援我了」，讓他急勸世：「還沒更新好市多app的先不要更新！」
貼文曝光後，許多網友也抱怨，「自動更新，超級難用爛透了，製造會員的困擾」、「看不到後面的優惠訊息，請問要去哪索取紙本的優惠手冊」、「新版超爛的，取消最多人使用的優惠資訊功能，不知道開發者在想什麼」、「未更新前的比較好用，現在看優惠有夠麻煩，上一頁直接跳出來」、「新APP爛死了，看個優惠要讀取一次，按返回就跑回首頁，然後再讀取一次看其他優惠」、「真的超級難用，拜託換回來」。
還有人透露，「今天進門才看到有人舉牌說 結帳前請更新app」，同社團中另一篇關於更新App的貼文也有網友提到，他被賣場門口工作人員要求下載好App後，才能進入賣場，「重點還不只我一個人被要求完成更新，最少起碼有三位顧客！服務人員說，不更新就不能結帳，PS結帳前要刷條碼，後來才知道，自己好傻好天真，居然被騙了！超級無言的」。（編輯：賴禹妡）