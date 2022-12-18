網傳鳳梨酥當冷凍水餃申請輸陸？食藥署：子虛烏有非事實

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為協助業者快速填報推薦註冊清單，食藥署立即於2021年10月15日建置清單上傳專區，並將推薦註冊產品定義置於常見問答及註冊文件，如包餡麵食，分別公布於食藥署官網及輸銷平台的輸中專區。
食藥署表示，業者確認產品符合中國指定18類推薦註冊產品定義，即可上傳註冊資料，包括註冊產品、國際商品統一分類代碼（HS CODE）及近5年輸銷中國的貿易日期。食藥署收到業者上傳資料後，依限於2021年10月31日將包裹式推薦註冊清單遞交給中國。
食藥署指出，中國在2021年11至12月才開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，此時，屬於自行註冊的產品如餅乾、糕點、麵包，是由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊申請文件。
食藥署說明，中國在2022年3月9日通知註冊方式改為書面申請，並要求已註冊的業者，必須於2022年6月30日前補全註冊資料，食藥署也立即通知公會及食品業者依限補件，同時提醒業者應確認輸中產品是否符合中國定義。
食藥署強調，為維護業者輸中權利，一定盡全力協助業者提交註冊資料，並在第一時間提供正確資訊。為防止假消息流竄，而造成業者不安，食藥署再次重申所有輸中資訊，請以食藥署官網輸中專區為準。