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網傳鳳梨酥當冷凍水餃申請輸陸？食藥署：子虛烏有非事實

▲針對鳳梨酥遭中國禁止輸入，網傳主要是因衛福部食藥署把其歸類冷凍水餃的「包餡麵食」申請，食藥署鄭重駁斥。（圖／資料照，記者張勵德攝）
▲針對鳳梨酥遭中國禁止輸入，網傳主要是因衛福部食藥署把其歸類冷凍水餃的「包餡麵食」申請，食藥署鄭重駁斥。（圖／資料照，記者張勵德攝）

記者顏真真／台北報導

針對台灣水產品、加工食品、飲品等產品陸續遭中國禁止輸入，網傳鳳梨酥等糕點被衛福部食藥署當成冷凍水餃的「包餡麵食」進行申請，才導致諸多業者申請未過關。對此，衛福部食藥署今（18）日鄭重駁斥，強調這是假訊息，子虛烏有，完全不是事實。

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食藥署說明，中國在2021年10月13日通知，須於2021年10月31日前，將2017年1月1日至今曾向大陸輸出過，其指定產品的企業，填入推薦註冊名單。向中國海關總署提交。

為協助業者快速填報推薦註冊清單，食藥署立即於2021年10月15日建置清單上傳專區，並將推薦註冊產品定義置於常見問答及註冊文件，如包餡麵食，分別公布於食藥署官網及輸銷平台的輸中專區。

食藥署表示，業者確認產品符合中國指定18類推薦註冊產品定義，即可上傳註冊資料，包括註冊產品、國際商品統一分類代碼（HS CODE）及近5年輸銷中國的貿易日期。食藥署收到業者上傳資料後，依限於2021年10月31日將包裹式推薦註冊清單遞交給中國。

食藥署指出，中國在2021年11至12月才開放「進口食品境外生產企業註冊管理系統」，此時，屬於自行註冊的產品如餅乾、糕點、麵包，是由業者自行至中國的註冊系統填寫註冊申請文件。

食藥署說明，中國在2022年3月9日通知註冊方式改為書面申請，並要求已註冊的業者，必須於2022年6月30日前補全註冊資料，食藥署也立即通知公會及食品業者依限補件，同時提醒業者應確認輸中產品是否符合中國定義。

食藥署強調，為維護業者輸中權利，一定盡全力協助業者提交註冊資料，並在第一時間提供正確資訊。為防止假消息流竄，而造成業者不安，食藥署再次重申所有輸中資訊，請以食藥署官網輸中專區為準。

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