台北馬拉松驚見「大咖主持人」　不畏低溫路邊煮麵

54歲的藝人曾國城主持功力一流，屢獲得金鐘獎肯定，而他副業「曾拌麵」也經營得有聲有色。曾國城今（18）日一早，就號召自己的「PaMi曾拌麵團隊」和世新學弟妹組成「城群結隊」啦啦隊，為參與台北馬拉松賽事活動的跑者打氣加油跑者打氣，他也頂著低溫，化身為熱血「SUPER麵」，親自在路邊幫大家煮麵補充體力。
記者侯家瑜/綜合報導
曾國城用盡力氣替跑者加油，喊聲到喊快要「燒聲」，他在攤位現場，不只煮麵還分送麵食給跑者，還遇到許多熱情民眾合影，除了合照的民眾比以往多外，更見到許多參與馬拉松活動的藝人，包括Junior、小馬（倪子鈞）的太太，以及唐從聖等人。一早看到2萬多位跑者，曾國城相當感動，「聽說馬拉松有分『全馬』、『半馬』外還有『小馬』，我想挑戰『小馬』，應該沒這麼難，我騎腳踏車都能從內湖到淡水來回60公里都可以了，這個（馬拉松）練一下應該能做得到。」
而說到自己喜歡的運動，曾國城透露自己40歲之前喜歡打籃球，「40歲後因為欠缺肌耐力跟訓練，所以開始打高爾夫球，然後現在過了50歲，愛上騎腳踏車。」平常就有保持運動習慣的他，更分想自己在天冷氣溫下運動的保暖撇步，「天冷幾個地方不要冷，手腳、頸部跟頭的保暖措施要做好，最重要要記得暖身，流汗要把汗擦乾，這樣動起來才會舒服。」