楊祐寧自曝太痛苦！跑全馬慘輸老婆 「以後對她用敬語」
無畏寒流來襲的濕冷天氣，台北馬拉松今（18）日一早開跑，許多明星參與盛事，曾經成功挑戰鐵人三項的男星楊祐寧，和老婆一起全副武裝參賽，結果卻是大不同，他在臉書透露，自己參加全程馬拉松42公里失利，在終點前被關門取消資格，反倒是老婆Melinda是天生好手，首次參加半馬就順利過關，原本在家地位較低的楊祐寧，開玩笑說以後和老婆說話要用敬語。
記者江芷稜/綜合報導
楊祐寧夫妻在IG曬出平時訓練合照，以及出發當天的服裝、配備，顯見有備而來，起跑後及中途都有粉絲發現明星身影，熱情和他打招呼，不過也許是低溫難耐，他最後只跑了39公里就被「關門」，距離終點3公里前慘遭取消比賽資格，忍不住在社群平台吐露心聲「全馬真的太痛苦了，沒有任何事想說的」。
楊祐寧在限時動態po出比賽側拍，他聽到「關門了，你們跑不完的，上車」，表情相當無奈，甚至一臉痛苦模樣，坐在車上喃喃自語唱起「芭比Q了」，反倒是老婆Melinda順利半馬完賽，開心秀出獎牌，笑說「記憶中幼稚園過後好像就沒有拿過什麼獎牌了」，感謝教練陪伴。楊祐寧對此結果，僅能苦笑稱讚老婆是天生跑者，從今以後要跟她用敬語，目前沒有雪恥計畫，這對恩愛夫妻日常生活的相愛相殺，讓粉絲笑翻了。