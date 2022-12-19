韓國追雪別衝動亂摸！「路上白白」不是雪：反能防結冰
時序進入冬季，近日又產生大陸冷高壓讓北半球不少國家迎來寒流，不只台灣高海拔地區有下雪情形，韓國、日本等高緯度國家也雪勢也漸漸大了起來，讓各國掀起全民追雪潮。不過，當追雪客去韓國旅遊時遇到「路邊白白一片」可千萬先別亂摸！這些「白白的」有時候可能不是雪，而是當地環境維護人員刻意撒在路上的「氯化鈣」，藉此防止路上因積雪結冰，讓不少旅客直呼「學到一課」！
記者汪睿琦/綜合報導
近來寒流不僅襲擊台灣，韓國首爾也出現「零下21度」低溫，各地都紛紛下起雪來。不少熱愛追雪的旅客一到冬季就會想往日韓等國欣賞雪景，不過根據「駐韓國台北代表部」臉書小編分享，當你在路上看到類似積雪的白茫茫一片，「這可不是雪喔！」小編解釋道，有時候勢當地環境維護人員灑下的氯化鈣粉（據維基百科說明，氯化鈣能降低水的凝固點最低至-51度，在道路上鋪撒氯化鈣水合物能防止結冰和除冰融雪，但是冰雪融化後的鹽水會破壞沿路土壤和植被並使路面混凝土惡化。）
先前在韓國京畿道富川市留學的台灣女大生接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，今年10月她就已經見證韓國「初雪」，她表示自疫情3年來久違的看到初雪「超不習慣」，還說其實下起雪來就沒這麼冷。經過幾日乾冷後，17日韓國當地又飄起雪來！留學生更熱情和記者分享當地雪景實況照，路上、屋頂上都可以見到厚厚積雪，大片雪白簡直讓台灣人太羨慕。
台灣方面，武陵農場小編18日在寒流襲擊最強的時刻拍下宜蘭思源埡口「霧淞」美景，整片樹林被披上白白冰霜，從空拍往下看簡直像到了仙境般夢幻！近距離看每片葉子上還覆蓋一層如「糖霜」般的冰晶，貼文一出被網友又羨慕又好笑地形容「沾滿糖霜的楊桃片無誤」。
事實上，氣象局日前也提醒本週三可能又將有一波北方冷氣團來襲，雖可能不會像近日寒流一樣猛烈，但還是免不了氣溫再度驟降，屆時會不會再有下雪美景能看呢？民眾可以多多關注各大追雪點最新消息，祈禱再衝一波看雪囉。