IKEA聖誕商品3折起！最低只要11元 百元有找品項全曝光
▲聖誕節將至，不少家居品牌已在倒數時刻給出優惠，IKEA聖誕商品即日起至12/28下殺3折起、最低只要11元，「百元有找」划算品項清單全曝光；美式設計Crate and Barrel即日起至12/25，聖誕商品全面於線上和實體門市也歡慶6折。（圖／翻攝自IKEA官網）
記者蕭涵云/綜合報導
2022-12-19 13:12:12
聖誕佳節將至，又是可以盡情享受溫馨氣氛、與家人
好友聚餐送禮的團圓時刻，還沒把家裡或派對場地佈置好的人，不少家居品牌已在聖誕節前倒數時刻給出優惠，現在入手超划算！IKEA聖誕好物即日起至12/28下殺3折起、最低只要11元，幫大家整理好「百元有找」品項清單；美式設計Crate and Barrel即日起至12/25，聖誕商品全面於線上和實體門市推出歡慶6折活動。
即日起至12/28，IKEA多款聖誕商品下殺3折起，包括傳統風格的聖誕老人裝飾品、北歐圖騰風格的購物袋、擁有肉桂甜香的聖誕香氛等驚喜好物，通通「百元有找」！新品「VINTERFINT裝飾」超萌聖誕老人排排站，現在最低只要11元就能入手；紅色雪花「VINTERFINT餐巾紙」、聖誕圖案「VINTERFINT附蓋萬用罐」3折後才14元；能夠大裝禮物的實用「VINTERFINT環保購物袋」現在一只20元；「VINTERFINT香氛杯狀蠟燭」、聖誕老人「VINTERFINT填充玩具」3折後都只要29元。 喜歡小清新簡雅風格的民眾可選白色「STRÅLA LED裝飾燈」3折後只要41元；聖誕樹裝飾「VINTERFINT托盤」折後44元；北歐風格的白色蕾絲「STRÅLA燈罩」3折後才53元；手工製「VINTERFINT 置物籃」則是打完折89元。簡單裝飾一兩件居家重點小物，就能搭配出專屬冬季的聖誕氣氛。 ▲IKEA聖誕商品限時3折起，通通百元有找。（圖／翻攝自IKEA官網）
另外，美式設計Crate and Barrel推出節慶系列「Here For the Joy妝點家居 享受歡樂時光」，即日起至12/25，聖誕商品全面於線上和實體門市歡慶6折。「Holiday 格紋沙拉盤、平盤、條紋餐盤」特價192～630元；聖誕樹造型「Tree 造型烤盤」特價252元；聖誕老公公「Saint Nick 馬克杯」特價270元；「Winter Reindeer 擦碗巾 2入」特價348元；「LED 陶瓷聖誕樹」」特價990～1,590元。實用單品搭配划算價格，讓小資族也能輕鬆擁有質感居家氛圍。
▲VINTERFINT裝飾品，聖誕老人／紙製品 紅色2件裝，3折後11元（原價39元）。（圖／IKEA提供） ▲VINTERFINT香氛杯狀蠟燭，紅色，3折後29元（原價99元）。（圖／IKEA提供） ▲VINTERFINT 裝飾品 聖誕老人 靜坐／紅色，3折後59元（原價199元）。（圖／IKEA提供） ▲STRÅLA燈罩，蕾絲 白色，3折後53元（原價179元）。（圖／IKEA提供） ▲STRÅLA LED裝飾燈，電池式 白色，3折後41元（原價 139元）。（圖／IKEA提供） ▲「Tree 造型烤盤 2入」，特價252元（原價420元）。（圖／Crate and Barrel提供） ▲「Saint Nick 馬克杯 413ml」特價270元（原價450元）。（圖／翻攝自Crate and Barrel官網） ▲「LED 陶瓷聖誕樹」40cm 綠，特價990元（原價1,650元）；51cm 白，特價1,590元（原價2,650元）。（圖／Crate and Barrel提供）