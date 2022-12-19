達美樂外帶8款口味大披薩199元 必勝客「買1送4」賺千元
達美樂再度無預警釋出優惠！今（19）日起至12/22限4天，外帶12吋「8款口味大披薩199元」，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷，通通200元有找！必勝客則與街口支付合作，會員獨享「外帶大比薩買1送4」，買1個鬆厚大比薩就送2個鬆厚小比薩＋薯金幣(小)＋副食2選1（BBQ厚燒醬烤腿排 或 6條德國芝心腸），現賺近千元！還可以吃到明年3月底。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂再度推出外帶限時促銷，於官方粉專上宣布12/19～12/22連續4天，外帶12吋「8款口味大披薩只要199元」，這次大方給出8種限定口味讓消費者自由選擇，包括超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、加州BBQ雞肉、夏威夷、道地美國、皇家白醬彩蔬、黃金夏威夷，通通200元有找就能爽吃；若想品嚐最新的「世界10大起司四喜披薩」，則再加199元即可升級。提醒大家優惠限定外帶；換購加價系列餅皮或額外加配料、起士需另付費。
另外，即日起至2023/3/31，至必勝客使用街口支付消費，並出示優惠券（或手機圖檔）即享「外帶大比薩買1送4」，買1個鬆厚大比薩、限選650元(含)以上口味，就送2個鬆厚小比薩、限選390元(含)以下口味，再送薯金幣(小)及副食2選1（有BBQ厚燒醬烤腿排 或 6條德國芝心腸可選），只要花650元起就能現賺995元，將近千元的優惠。