阿根廷奪冠「救了這2人」！球迷揭驚險關鍵：一輩子陰影
2022卡達足球世界盃阿根廷捧下睽違36年的大力神杯！此役阿根廷對上法國比賽過程毫無冷場，最終靠著PK大戰才分出勝負。不過賽後也有球迷認為，阿根廷奪冠其實救了「這2人」：若被逆轉會是一輩子陰影。
編輯中心/綜合報導
決賽阿根廷對法國，上半場阿根廷帶著2:0領先，其中一球是「天使」迪馬里亞（Ángel Di María）射入，但下半場64分鐘時，阿根廷教練將他換下場，將場上陣容改為防守陣型，卻沒想到賽況風雲變色，法國明星前鋒姆巴佩先在80分鐘罰進12碼，又在81分鐘射進第二顆球，讓雙方戰成2:2平手進入延長。
延長賽108分鐘時，阿根廷梅西再度攻破法國球門，戰成3:2；沒想到116分鐘時，下半場才被阿根廷教練換上的右後衛蒙提爾（Gonzalo Montiel）在禁區手球犯規，給了法國12碼罰球的機會，姆巴佩再度操刀成功進球，雙方在延長賽戰成3:3平手，最終靠著PK大戰才分出勝負。
而蒙提爾（Gonzalo Montiel）也在PK賽中，替阿根廷成功踢進第四點的致勝球將功贖罪，進球後他直接脫去上衣蒙住臉哭泣，宣洩掉因手球失誤產生的壓力。
有球迷賽後在論壇PTT發文分析「阿根廷把天使換下場後風雲變色，很多人可能會說換防守組沒問題，但憤怒的球迷絕對結果論，教練跟手球犯規的球員絕對被罵爆，絕對是首要戰犯，可能讓他一輩子有陰影，但贏球後就沒人會被檢討，似乎是最好結局」。
不少網友看完論點後紛紛贊同「換天使的時間點真的爛」、「沒有人可以接受決賽2:0領先，然後被逆轉輸掉球」、「2分就換真的太保守」、「天使再待個10分鐘應該就不用延長了」。（編輯：潘毅）