決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

阿根廷奪冠「救了這2人」！球迷揭驚險關鍵：一輩子陰影

▲阿根廷冠軍賽上半場以2球領先，「天使」迪馬里亞（Ángel　Di María）（左一）功不可沒，沒想到下半場他被換下休息後，場上情勢風雲變色。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷冠軍賽上半場以2球領先，「天使」迪馬里亞（Ángel　Di María）（左一）功不可沒，沒想到下半場他被換下休息後，場上情勢風雲變色。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃阿根廷捧下睽違36年的大力神杯！此役阿根廷對上法國比賽過程毫無冷場，最終靠著PK大戰才分出勝負。不過賽後也有球迷認為，阿根廷奪冠其實救了「這2人」：若被逆轉會是一輩子陰影。

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決賽阿根廷對法國，上半場阿根廷帶著2:0領先，其中一球是「天使」迪馬里亞（Ángel　Di María）射入，但下半場64分鐘時，阿根廷教練將他換下場，將場上陣容改為防守陣型，卻沒想到賽況風雲變色，法國明星前鋒姆巴佩先在80分鐘罰進12碼，又在81分鐘射進第二顆球，讓雙方戰成2:2平手進入延長。

延長賽108分鐘時，阿根廷梅西再度攻破法國球門，戰成3:2；沒想到116分鐘時，下半場才被阿根廷教練換上的右後衛蒙提爾（Gonzalo Montiel）在禁區手球犯規，給了法國12碼罰球的機會，姆巴佩再度操刀成功進球，雙方在延長賽戰成3:3平手，最終靠著PK大戰才分出勝負。

蒙提爾（Gonzalo Montiel）也在PK賽中，替阿根廷成功踢進第四點的致勝球將功贖罪，進球後他直接脫去上衣蒙住臉哭泣，宣洩掉因手球失誤產生的壓力。

▲阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷成功奪下2022卡達世界盃冠軍，下半場以及延長賽的失誤也不再被球迷所關注。（圖／美聯社／達志影像）
有球迷賽後在論壇PTT發文分析「阿根廷把天使換下場後風雲變色，很多人可能會說換防守組沒問題，但憤怒的球迷絕對結果論，教練跟手球犯規的球員絕對被罵爆，絕對是首要戰犯，可能讓他一輩子有陰影，但贏球後就沒人會被檢討，似乎是最好結局」。

不少網友看完論點後紛紛贊同「換天使的時間點真的爛」、「沒有人可以接受決賽2:0領先，然後被逆轉輸掉球」、「2分就換真的太保守」、「天使再待個10分鐘應該就不用延長了」。（編輯：潘毅）

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