決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

梅西僅169cm為何這麼強？球迷秒揭關鍵優勢：跟球王一樣

▲阿根廷球星梅西身高僅169cm，卻能在一眾比他高大的對手中，輕鬆過人盤帶進攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷球星梅西身高僅169cm，卻能在一眾比他高大的對手中，輕鬆過人盤帶進攻。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃，傳奇球星梅西（Lionel Messi）成功圓夢，帶領阿根廷奪得睽違36年的大力神杯。就有網友好奇，「身高僅169cm的梅西，為何能強到宰制整個球場的態勢」，貼文也引發球迷探討出關鍵優勢：過去球王也一樣。

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看完世界杯阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的精彩表現後，有球迷忍不住在PTT上發文，可看到比賽轉播中，場上所有球員都比梅西身材高大上一大號「梅西身高不到170cm，為何可以那麼強？不到170cm，就能在足球界封神」。

▲巴西傳奇球王比利。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西傳奇球王比利身高也僅173cm。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，立刻友不少球迷分析「足球相對不吃身高，姆巴佩梅西都不高」、「歷史也證明了，比利跟馬拉度納也很矮」、「身高對足球只有頭槌佔便宜矮的人盤帶重心低的優勢，相比籃球影響占比高不少」、「足球反而是後衛比較需要身高優勢防守」、「高矮各有利弊，足球員身高範圍可以比較廣」、「歷史也證明了，球王比利跟馬拉度納也很矮」、「足球最重要的反而是速度」。

▲梅西(Lionel Messi)突破克羅埃西亞「鐵面人」Josko Gvardiol。（圖／美聯社／達志影像）
▲在賽場上能明顯看出梅西(Lionel Messi)比其他球員身材要小上一號。（圖／美聯社／達志影像）
但也有粉絲認為，是梅西刻苦訓練的成果「梅西的底盤真的超穩，球都黏在他身上」、「他不是靠矮才厲害，是他的腿觸球高頻，別人碰一下他可以碰三下， 高速中穩穩控球」、「他的天賦與努力是70億人中數一數二」。

▲阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）2年前因心臟病發作過世，享壽60歲。（圖／達志影像／美聯社）
▲阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）身高同樣只有165cm。而2年前他因心臟病發作過世，享壽60歲。因此本次阿根廷奪冠，對全國球迷有重大意義。（圖／達志影像／美聯社）
事實上過去曾被譽為球王的史詩巨星中，巴西的比利（Pelé）身高173cm、阿根廷馬拉度納（Diego Maradona）僅165cm，如今身高169cm的梅西捧起大力神盃，未來有望能並列入一眾前輩球王之列。（編輯：潘毅）

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