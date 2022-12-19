球王梅西為她變攝影師！「老公視角」甜翻千萬人：好幸福
2022卡達足球世界盃，球王梅西（Lionel Messi）成功帶領阿根廷奪得睽違36年的大力神杯。而賽後花絮更是讓全球球迷津津樂道，就有人在決賽現場捕捉到梅西化身攝影師，替老婆安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）拍下抱著金盃美照，甜蜜溫馨的老公視角也曝光了。
編輯中心/綜合報導
梅西妻子安托內雅羅庫在賽後於IG發文慶祝，除了開心與兒子、老公拿著金球獎照全家福之外，還讓老公梅西拿著她的手機，替自己拍下「老公視角」捧著大力神杯的絕美照片，而這系列照片短短半天，就在IG上獲得1100多萬名網友按讚回應「好幸福的一家人」、「世界上只有妳能讓梅西當攝影師」、「好感動的一系列照片」。
事實上梅西與妻子安托內雅的愛情故事也如同童話故事般美妙，兩人第一次見面在梅西9歲前往朋友家，遇見8歲的安托內雅，從此之後，梅西的心與靈魂就只被這位女孩所吸引。起初梅西甚至還寫過情書告白，但安托內雅沒有答應，雙方維持朋友關係。
不料11歲遭梅西診斷出罹患荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），家庭無力支付他的生長激素等醫藥費。13歲那年，梅西父親決定讓充滿天賦的兒子前往巴塞隆納俱樂部試訓，成功得到總教練青睞，就一直留在西班牙發展。
不過生活在西班牙的梅西仍一直沒有忘記安托內雅，一直都有保持聯絡。2005年，安托內雅與閨蜜發生車禍，梅西立刻搭機返回阿根廷陪伴，此舉打動女方，雙方逐漸成為情侶關係。2009年，兩人正式公開情侶身份；2017年，梅西與安托內雅舉辦了盛大的婚禮，花童更由兩人的兒子擔任。（編輯：潘毅）