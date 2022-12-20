梅西169cm捧世足冠軍！嘆「台灣人只能看」 眾揭致命點
2022卡達世界盃19日凌晨圓滿落幕，由梅西帶領的阿根廷拿下世界盃冠軍，梅西也完成了他的生涯夢想，並且拿下金球獎的獎項。然而在世足期間，許多精彩刺激的對戰台灣的民眾只能看，並不能為自己的國家加油，甚至亞洲地區參賽的國家，也都未能晉級8強，讓網友討論「所以黃種人到底適合什麼運動？」引起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「所以我問一下黃種人到底適合什麼運動？尤其台灣人和中國人，不跟黑人比，連白人和南美洲人也比不不了， 所以黃種人到底可以幹嘛？不要談棒球，棒球那麼少身體接觸， 所以黃種人是不是只能看人家的世界大賽而已，169公分的梅西都能拿下世界盃，這次不能說是天生優勢跟劣勢了吧？還是其實黃種人只是不夠努力而已？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「羽球啊、舉重、電競都蠻強的吧」、「台灣巧固球不是超級強嗎？每個國家本來就有不同優勢啊」、「桌球棒球羽球三大亞洲稱霸啊」、「小球類都還蠻強吧，巧固球啊、羽球桌球」、「舉重亞洲地區很強吧」、「看奧運哪些項目亞洲拿冠軍就知道了」。
而也有不少人則認為台灣運動風氣並未像國外普及，以及組織上有許多缺失「人家歐美國家對運動真的很狂熱的，很多從小就開始訓練了」、「兢技拿第一要付出的努力跟人種完全沒關，只能說台灣有人在踢足球沒錯，但還未專精」、「你去看國際上，足球真的佔比在國家隊聲望佔比超高！台灣比較注重羽球、桌球、棒球這種，是不是很少聽到足球怎麼樣怎麼樣的，就知道了，跟人種無關，跟運動風氣才有關係」。（編輯：張嘉哲）