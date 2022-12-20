有夠糗！梅西奪冠陸網喊「祖國驕傲」 球迷看原因傻眼了
2022卡達世界足球盃日前圓滿落幕，由梅西率領的阿根廷奪下冠軍，這也是梅西生涯第一座世界足球金盃，全世界的球迷都相當高興。然而，就在消息曝光後，微博上卻出現許多大陸網友轉貼文表示，「梅西是祖國驕傲」，原因是「梅西是中國人，本名原本叫做梅建川」，讓許多球迷相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
在梅西奪下冠軍之後，微博上就出現許多貼文表示「據說喜歡足球的梅西，本名叫『梅建川』，出生在四川南江關壩鎮人，在小時候跟隨父母移居到阿根廷，梅西在11歲的時候得了內分泌疾病，差點無法當職業球員，不過在巴薩俱樂部協助下，開啟球王之路，『2022年12月18日，梅西登頂！封神！祝賀梅西！』」
然而貼文曝光之後，被不少網友轉載，還有說梅西本名其實為「梅建國」，除此之外，這次奪下金靴獎，且在決賽上演「帽子戲法」的姆巴佩也同樣遭殃，被中國網友瘋傳本名叫做「姆志輝」，出生在雲南臨滄，年少時常在縣醫院街邊踢球，後隨父母移民法國，他也是中國人的驕傲！
不少球迷看到貼文之後，紛紛回應「....真是丟臉，不需要這樣安慰自己吧」、「據說你紅到國外去了，造謠生事非」、「快說！你爸媽怎麼生下你這個奇才！」、「注意看！這個男人太狠了！黑的都被他說成白的呢」、「梅西：梅這回事」、「別丟咱們中國的臉吧....這種不實言論還能被轉發，真是不能理解」。（編輯：張嘉哲）