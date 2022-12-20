砸25萬買運彩！他20天前「下注這項」抱回20萬 網瘋朝聖
2022卡達世界足球盃日前落幕，由梅西（Lionel Messi）帶領的阿根廷獲得冠軍，欲爭取衛冕的法國，即便姆巴佩(Kylian Mbappe)在決賽上演「帽子戲法」，仍在最後PK戰輸掉比賽，相當可惜。然而，在世足期間，台灣運彩銷售額衝破104億，不少人精準預測比分，也有人血虧不少。就有一名網友在20天前就買好特殊項目，如今世界盃結束他爽中20萬元，讓不少網友搶著朝聖。
編輯中心/綜合報導
一名網友在11月29日就已經到台灣運彩購買彩券，不買哪個國家冠軍也不買其他項目，選擇購買的是「PK賽場次2.5大」，他根據往年世界盃的數據來看，發現許多年PK賽場次都會有三場以上，於是在小組賽都還沒結束時，就砸25萬重本下注，如果PK賽大於2.5場次的話（意即三場就過關），以賠率1.8倍來說，可以爽賺20萬元。
由於世界盃在小組賽時，如果雙方踢和並不會進行延長賽與PK戰，也因此等同從「16強開始總計8場」+「8強賽4場」+「4強賽2場」+「冠軍季軍賽2場」，總場次16場只要三場踢進PK賽就代表中獎，但因進入PK大賽前提是還要踢完30分鐘延長賽，如果還是平局才會進行PK戰，該下注方式當時讓不少網友都不看好，認為「25萬丟水溝」。
而回顧本屆賽事，而在16強賽中，日本對上克羅埃西亞以及摩洛哥對上西班亞，都踢到點球PK賽，而在八強賽第一場，巴西對上克羅埃西亞就踢進PK賽，該網友立刻中獎，隨後還包括荷蘭踢阿根廷進入點球戰、冠亞軍阿根廷對上法國也同樣是進入PK大賽，整個世界盃一共有5場PK戰，相比該網友押注的大於2.5場綽綽有餘。
如今世界盃結束，不少網友討論本屆世界盃運彩輸贏，就有網友挖出該文朝聖「人家在12/10號就收米了，超舒服的」、「厲害！還知道要下這個，恭喜收20萬」、「太神啦！根本時空旅人，巴西跟克羅埃西亞會踢到PK真的太意外」、「那天看到你的貼文，我也跟著下，恭喜中獎耶，同喜同喜」、「可惡....賽前都沒看到這篇，沒一起收米」、「哭了！現在才看到太晚了啦」。（編輯：張嘉哲）