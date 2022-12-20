姆巴佩鬼進8球有多扯？世界盃進球排名曝光　球迷全嚇到

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貼文一出，不少網友紛紛回應表示「超級扯....單屆進8球的紀錄也能追平」、「保守一點可以在踢個兩屆，破紀錄應該是遲早的事」、「姆皇真的鬼」、「下屆應該就超過登頂了，跟鬼一樣」、「感覺姆有可能累積出很驚人的數據，真的是會名留青史的球員」、「姆巴配再踢兩屆衝上20應該不是問題」、「看他進8球本來無感，看了排名才知道有多扯....梅西單7球也很扯」、「兩屆沒啥大問題啦，三屆就要看看身體狀況了」。
而目前世界盃進球數排名第一的為「米羅斯拉夫·克洛澤（Miroslav Josef Klose）」他過去是德國國家隊的一員，在世界盃上賽事都有精彩表現，過去紀錄曾經都快被許多好手追過，包括曾經也同為德國隊效力的托馬斯·穆勒（Thomas muller）、巴西羅納度（Ronaldo）等等，但至今能保住世界盃進球王的地位，以在世界盃進16球為首，不過現在這些名列前茅的優秀球員都已經退役。
然而這屆賽事姆巴佩一口氣灌了8顆進球，在上屆進4球的他，當時都還未能擠進前50名排行榜，而這次卡達世界盃因為踢進8球，累積進球數已經達12球，排名直接竄升到第五名，如果按照目前情況，姆巴佩再踢一屆到兩屆，也許有望一舉超越克洛澤的16球紀錄，讓球迷都拭目以待。（編輯：張嘉哲）