梅西最後一舞圓滿！奪金盃後首發聲　「去向曝光」超驚喜

姆巴佩鬼進8球有多扯？世界盃進球排名曝光　球迷全嚇到

▲姆巴佩(Kylian Mbappe)本屆賽事踢進8球，榮獲2022世界盃金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲姆巴佩(Kylian Mbappe)本屆賽事踢進8球，榮獲2022世界盃金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022世界足球盃日前圓滿落幕，由梅西率領的阿根廷奪下冠軍，而想爭取二連霸的法國雖然失利，不過當家前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)在本屆賽事表現精彩，一連串賽事踢進8顆球，還在決賽上演「帽子戲法」，成功奪下金靴獎以及團隊亞軍，也同樣博得滿堂彩。而就有網友賽後討論「姆巴佩在世界盃進球數排名」，引起話題。

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一名網友在PTT貼文指出「姆巴佩在決賽上演帽子戲法，一口氣灌了三分，本屆進了8球，是繼2002年巴西羅納度（Ronaldo）後首次有球員單屆8球，Mabappe跟羅納度生涯世界盃進球有個共同點，參加前兩屆都是進4球跟進8球，而目前姆巴佩進球數已經衝到12球，才年僅24歲的他，只要不受傷，很有可能衝擊Klose的紀錄呢！」

▲姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／美聯社／達志影像）
▲姆巴佩(Kylian Mbappe)本屆世界盃表現亮眼，一共踢進8球奪下金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，不少網友紛紛回應表示「超級扯....單屆進8球的紀錄也能追平」、「保守一點可以在踢個兩屆，破紀錄應該是遲早的事」、「姆皇真的鬼」、「下屆應該就超過登頂了，跟鬼一樣」、「感覺姆有可能累積出很驚人的數據，真的是會名留青史的球員」、「姆巴配再踢兩屆衝上20應該不是問題」、「看他進8球本來無感，看了排名才知道有多扯....梅西單7球也很扯」、「兩屆沒啥大問題啦，三屆就要看看身體狀況了」。

而目前世界盃進球數排名第一的為「米羅斯拉夫·克洛澤（Miroslav Josef Klose）」他過去是德國國家隊的一員，在世界盃上賽事都有精彩表現，過去紀錄曾經都快被許多好手追過，包括曾經也同為德國隊效力的托馬斯·穆勒（Thomas muller）、巴西羅納度（Ronaldo）等等，但至今能保住世界盃進球王的地位，以在世界盃進16球為首，不過現在這些名列前茅的優秀球員都已經退役。

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▲卡達世界盃之前，各國優秀足球員進球排行，姆巴佩這屆進8球之後，累積進球12球，衝上第五名。（圖/維基百科）
然而這屆賽事姆巴佩一口氣灌了8顆進球，在上屆進4球的他，當時都還未能擠進前50名排行榜，而這次卡達世界盃因為踢進8球，累積進球數已經達12球，排名直接竄升到第五名，如果按照目前情況，姆巴佩再踢一屆到兩屆，也許有望一舉超越克洛澤的16球紀錄，讓球迷都拭目以待。（編輯：張嘉哲）

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