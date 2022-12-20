台灣最瘋世足是哪屆？眾人答案超一致 姆巴佩完美複製他
2022卡達世界足球盃已經圓滿落幕，由阿根廷拿下冠軍、法國亞軍，在賽期間各式各樣話題都在這一個月當中相當熱門，其中不乏許多巨星球員的最後一舞，日韓奇蹟晉級16強等等。然而，就有網友討論「台灣人最瘋世足是哪屆？」貼文引起廣大迴響，不少人答案都是2002年。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「今年的世界盃的熱度，其實在一開始還蠻冷的，是一直到很多爆冷門的球賽出現，跟著社群媒體大肆報導，很多人搶著買運彩之後，才開始逐漸加溫的，印象中之前讓全台瘋世足賽，熱度最高的好像就是2002日韓世界盃了，台灣人最瘋哪一屆的世界盃足球賽？」
貼文一出，網友紛紛回應「絕對2022年，沒時差看球賽就是爽＝＝」、「2002沒時差，免熬夜」、「2002會夯就是因為沒有時差！大羅當年真的猛啊」、「2002有運彩的話.....台灣賭金會先爆破，你就知道當時多夯」、「2002時間友善，距離又近，真的非常好看」、「2002，當時巴西隊陣容很吸眼球，大羅真的太鬼了」、「2002開始看的，沒時差真的很多人都看」、「2002沒得比，那屆認識一堆球星，根本足球元年」。
而網友之所以都推2002年，在於2002年是由韓國以及日本共同舉辦，對於比賽時間台灣的觀眾比較沒有時差且友善，因此當年熱議度相當高，而值得一提得是，當年巴西的大羅羅納度（Ronaldo）一路過關斬將連續入球，帶領巴西殺入決賽，最終贏得世界盃冠軍。羅納度在該屆世界盃中入了8球，成為2002年世界盃金靴獎的得主，而時至今日，法國隊的姆巴佩(Kylian Mbappe)也在本屆卡達世界盃進8球，奪下金靴獎，完美複製羅納度的輝煌戰績，實屬不易。（編輯：張嘉哲）