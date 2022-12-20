梅西、姆巴佩夢幻合體！9天後出戰法甲 黃金陣容還有他
2022卡達世界足球盃圓滿落幕，梅西（Lionel Messi）成功率領阿根廷奪下冠軍，也完成自己的生涯夢想，而姆巴佩（Kylian Mbappe）則是拿下金靴獎，團隊則獲得亞軍。然而隨著世界盃結束，球員將又繼續回到國際賽場上成為隊友！其中，梅西與姆巴佩將所屬的巴黎聖日耳曼（PSG）將在9天後出戰法國甲級足球聯賽，其隊員還包括超級巨星內馬爾（Neymar Jr.），超黃金陣容引起熱議。
編輯中心/綜合報導
在世界盃結束之後，梅西與姆巴佩雙強又將回到巴黎聖日耳曼效力於球隊，12月29日將出戰法國甲級足球聯賽，對陣斯特拉斯堡，世界盃剛結束，巴黎聖日耳曼擁有冠軍隊伍以及亞軍隊伍的MVP人選，外界預測該場賽事巴黎聖日耳曼高達75％，且在過去五場賽事中，巴黎聖日耳曼五場全勝，實力相當驚人！
而巴黎聖日耳曼除了梅西以及姆巴佩之外，還有第三位巨星內馬爾以及本屆卡達世界盃大黑馬摩洛哥的後衛哈基米（Achraf Hakimi），冠軍、亞軍、殿軍以及8強的球員都在此黃金陣容，讓人期待巴黎聖日耳曼日後表現，以及明年2月開踢的歐冠賽結果。
而回顧過去巴黎聖日耳曼戰績，曾經獲得10座法國甲級足球聯賽冠軍，成績相當驚人，雖然在歐冠賽僅拿過一次冠軍、一次亞軍，但如今當家球員在世界盃都有精彩表現，不少球迷都紛紛表示看好接下來巨星球員的發揮「梅西跟姆巴佩現在這樣狀態，加上內馬爾不知道怎麼輸」、「其實還是不好說，雖然狀態巔峰，但歐冠真的競爭激烈」、「希望明年PSG殺出血路！延續世界盃氣勢」、「雖然拜仁很強，但PSG現在狀態絕佳，看起來還是有機會的」。（編輯：張嘉哲）