他曬「麥當勞舊菜單」懷念爆！鐵粉見3樣哭了：還我經典
速食品牌「麥當勞」曾推出多款經典商品，部分早已隨著時代變更而停賣，讓許多鐵粉大嘆可惜，近日就有一名網友分享，麥當勞近期漲價的消息，讓他想起小時候最喜歡吃彩虹冰淇淋，但幾年後卻再也沒見過，讓他十分懷念，貼文曝光後，也引起許多網友爆共鳴喊：「我的童年回憶啊！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「關於麥當勞漲價，這餐點小時候吃過嗎」為題，表示小時候最喜歡和媽媽逛完百貨公司後，到麥當勞買彩虹冰淇淋，「什麼蛋捲冰淇淋我都不屑點」，且每次喜歡口味都一樣，當時還有抹茶口味的冰炫風，沒想到過幾年就不見彩虹冰淇淋的蹤影，讓他感嘆：「真的好希望能夠讓我回味童年。」
貼文曝光後，網友們也陷入回憶殺，「聖代、奶昔、漂浮，有夠懷念」、「彩虹冰淇淋！是我童年很美好的回憶耶」、「以前的點心站，好懷念」、「懷念奶昔！小時候喝就覺得甜到爆，但偶爾還是很想念哈哈哈」、「巧克力聖代，小時候的最愛，每次去必點」、「聖代，我的童年回憶啊」。
也有許多人敲碗苦求麥當勞復刻經典品項，「只求還我巧克力聖代」、「還我冰心雪糕」、「還我焦糖奶茶」、「說好的奶昔希望可以復刻一下」。（編輯：賴禹妡）