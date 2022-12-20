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阿根廷奪冠藏關鍵人物！沒上場卻引爆蝴蝶效應：法國虧大

▲擁有法國、阿根廷雙國籍的前鋒莫派（Neal Maupay），沒有在世界盃上場卻改變了一切。（圖／IG@Neal Maupay）
▲擁有法國、阿根廷雙國籍的前鋒莫派（Neal Maupay），沒有在世界盃上場卻改變了一切。（圖／IG@Neal Maupay）

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃，阿根廷奪得睽違36年的大力神杯，梅西（Lionel Messi）圓夢並奪得金球獎，而表現亮眼的門將門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也斬獲「金手套獎」。不過這一切其實還有一位關鍵人物引爆了「蝴蝶效應」，他就是莫派（Neal Maupay）。

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26歲的莫派（Neal Maupay）目前效力於英超聯賽的艾佛頓足球俱樂部，1996年時出生於法國凡爾賽鎮，其母親是阿根廷人，因此他18歲時也獲得了阿根廷公民身分，不過莫派自青年時期，就一直代表法國征戰國際青年級別的足球賽事。

▲2020年時，莫派（Neal Maupay）在一場英超賽事中，弄傷了兵工廠的先發的德國籍守門員尼奴（Bernd Leno）。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年時，莫派（Neal Maupay）在一場英超賽事中，弄傷了兵工廠先發守門員尼奴，意外讓阿根廷籍馬丁尼茲獲得上場機會。（圖／美聯社／達志影像）
2020年時，莫派（Neal Maupay）在一場英超賽事中，弄傷了兵工廠的先發的德國籍守門員尼奴（Bernd Leno），此時在陣中已經坐了10年板凳的阿根廷籍馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲得上場機會，結果表現越戰越勇，除了替自己謀得超好的轉隊機會及2000萬英鎊簽約金之外，更成功獲得阿根廷國家隊關注，逐漸成為陣中的先發正選守門員。

到了2021年時，馬丁尼茲（Emiliano Martinez）代表阿根廷國家隊出賽，起初他也是陣中的替補，但在世界盃預選賽對陣智利繳出好表現，說服了教練讓他成為美洲杯的先發門將

▲門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲得「金手套獎」，意味成為本屆最佳守門員。（圖／美聯社／達志影像）
▲門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲得「金手套獎」。（圖／美聯社／達志影像）
2021年7月，馬丁尼茲成功幫助隊伍奪得美洲杯獎座，也被評為最佳守門員，更在接下來的世界盃成為不動的先發門將，之後的表現就同觀眾所見到，四強賽於PK戰擋下荷蘭兩球、冠軍賽PK也撲掉法國2球，成功讓阿根廷捧起大力神杯。

回到故事主角莫派（Neal Maupay），因為他造成的一場事故所產生的「蝴蝶效應」，成功讓門將馬丁尼茲崛起幫助阿根廷奪冠之外，其實連他自己本人在今年2月中旬時，都因法國國家隊陣中已經人才濟濟，都曾開口表示想轉至母親祖國阿根廷國家隊效力，這一系列「蝴蝶效應」，也不禁讓人感慨法國真的虧大了。（編輯：潘毅）

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