阿根廷奪冠藏關鍵人物！沒上場卻引爆蝴蝶效應：法國虧大

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2020年時，莫派（Neal Maupay）在一場英超賽事中，弄傷了兵工廠的先發的德國籍守門員尼奴（Bernd Leno），此時在陣中已經坐了10年板凳的阿根廷籍馬丁尼茲（Emiliano Martinez）獲得上場機會，結果表現越戰越勇，除了替自己謀得超好的轉隊機會及2000萬英鎊簽約金之外，更成功獲得阿根廷國家隊關注，逐漸成為陣中的先發正選守門員。
到了2021年時，馬丁尼茲（Emiliano Martinez）代表阿根廷國家隊出賽，起初他也是陣中的替補，但在世界盃預選賽對陣智利繳出好表現，說服了教練讓他成為美洲杯的先發門將。
2021年7月，馬丁尼茲成功幫助隊伍奪得美洲杯獎座，也被評為最佳守門員，更在接下來的世界盃成為不動的先發門將，之後的表現就同觀眾所見到，四強賽於PK戰擋下荷蘭兩球、冠軍賽PK也撲掉法國2球，成功讓阿根廷捧起大力神杯。
回到故事主角莫派（Neal Maupay），因為他造成的一場事故所產生的「蝴蝶效應」，成功讓門將馬丁尼茲崛起幫助阿根廷奪冠之外，其實連他自己本人在今年2月中旬時，都因法國國家隊陣中已經人才濟濟，都曾開口表示想轉至母親祖國阿根廷國家隊效力，這一系列「蝴蝶效應」，也不禁讓人感慨法國真的虧大了。（編輯：潘毅）