克羅埃西亞門將超鬼！防死巴西卻沒金手套獎 球迷揭關鍵
2022卡達世界足球盃日前落幕，除了阿根廷奪冠之外，金球獎由阿根廷梅西拿下、金靴獎則是法國姆巴佩，至於最難猜測的金手套獎，原本外界都看好克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livaković），但最後則是由阿根廷門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）奪下。對此，就有網友討論「為何利瓦科維奇沒有金手套獎啊？」貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「雖然阿根廷門將在冠軍賽救了蠻多球，但利瓦科維奇救的應該比他多球，守備失誤部分被扣的分數應該也不會扣這麼多吧，求解.....。」
而事實上，克羅埃西亞在本屆賽事在16強對上日本時踢到PK大戰，利瓦科維奇守住兩球成功幫助隊伍晉級；接著在8強賽強碰巴西時，利瓦科維奇多次成功守死內馬爾的強勁攻擊，正規賽就完成8次撲救，加上延長賽共計11次，是世界盃自2002年以來單場新高，雙方延長賽1：1踢和，利瓦科維奇在PK戰又守住巴西兩球，讓克羅埃西亞成功晉級，如此精彩表現讓外界認為他有望問鼎這屆世足盃金手套獎。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我也有同樣疑問....他不是擋住很多人的錢錢嗎？」、「只能說未來金手套獎會是他的！」、「看整個世界盃防守數據的話克羅埃西亞守門員幾乎完全碾壓」、「利瓦科維奇擋了巴西跟其他隊那麼多球，攔了這麼多錢錢，結果金手套獎叫他吐錢吐不出來，真的QQ」、「哭了！擋了我巴西的錢錢！金手套也不還給我QQ」。
不過也有內行球迷表示「四強賽他黃牌犯規太傷了，金手套獎本來就是官方選的，一直都不看什麼數據」、「利瓦科維奇黃牌真的是大傷，看到領黃牌就知道跟金手套無緣了」、「四強對阿根廷吃了黃牌，肯定傷，馬丁尼茲也撲了關鍵好幾球，最後點球也守住兩球，整體來看馬丁尼茲還是贏」、「黃牌那球太傷了，如果他能在12碼罰球擋下梅西的話，那我想他還很有機會，沒辦法冠軍戰的戰績就是鑲金的」。
而回顧四強賽克羅埃西亞對陣阿根廷時，克羅埃西亞門將利瓦科維奇被裁判吹了犯規，給出一張黃牌，隨後梅西（Lionel Messi）操刀12碼罰球，他也打了一記強勁高射，幫助球隊先馳得點，隨後士氣一去不復返，阿根廷終場3：0輕取克羅埃西亞。而賽後克羅埃西亞主帥Zlatko Dalic在受訪時坦言，關於上半場阿根廷12碼罰球的判決存在爭議，他們認為應該本是一次角球的吹罰，不認為Livakovic有什麼更好的選擇，總不可能讓開讓對手射門。（編輯：張嘉哲）