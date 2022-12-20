日本妹「吃重鹹又高澱粉」身形卻超瘦？眾揭主因：很正常
隨著各國邊境逐步解封，生活回到疫情前模式，不少台灣人早安排好出國旅遊行程，而鄰國日本更是成為首選。就有網友近期到日本自由行，卻發現當地路人不管男女身形都相當苗條，但品嘗當地食物卻又覺得「重口味又多澱粉」，開始好奇為何會有這種反差，疑問文曝光也引出網友觀察到的各種因素。
編輯中心/綜合報導
原PO於論壇Dcard上發文提到「最近和朋友去日本自由行，發現日本人不管男生女生都是瘦瘦的，連成長中的國小國中生都沒一個胖嘟嘟嬰兒肥的感覺」，但當一行人品嘗了當地美食後，卻又覺得口味高油又重鹹，且澱粉品項不少，相當重口味。
這樣的反差也讓原PO萌生好奇心「有想過可能是因為他們大多是搭大眾運輸通勤，靠走路消耗掉熱量，但不是都說三分運動七分飲食嗎 ？他們這樣吃怎麼瘦啊，反觀生活在台灣的我，口味吃得清淡，也都走路靠大眾運輸通勤，怎麼感覺喝個水也能胖...為什麼日本人都瘦瘦的？」。
貼文曝光後，立刻有不少網友提出看法「正常阿，因為日本人每天走很多路，不像台灣人屁股黏在機車上，短短200公尺也要騎車」、「日本外食跟自炊差很多喔，外食有些是真的比較重口，不過也比較貴。而一般日本家庭料理感覺都比較清淡、而且肉類我聽我同學說雞肉、魚肉等白肉比較常見」、「是觀光客只能吃外食，而且他們對瘦的意識很強，平常很流行減肥維持身材」、「日本跟韓國對維持瘦的意識很強，他們求職外表歧視比台灣還嚴重」、「雖然他們外食真的蠻多澱粉，但份量都不多而且很偶爾才吃一次外食，基本上都是自己煮」。（編輯：潘毅）