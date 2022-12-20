僅限4天！大潤發「消費送9折券」 使用全支付加送100點
春節即將到來，大潤發提早推出暖身優惠活動，在聖誕節12/24~12/25、跨年12/31~2023/1/1兩個周末，單日單筆消費滿2,000元送9折現金抵用券，並且自明（21）日開始，新增全支付的付款方式，消費滿千送全點100點，累積優惠15.5%回饋。同時，家樂福年菜組合也已經開賣，並且與「SPY×FAMILY」、「LINE FRIENDS」推出聯名商品，兼具可愛與實用的年節禮盒。
記者鍾怡婷/綜合報導
大潤發看好年節購物需求，於12/24~12/25、12/31~2023/1/1推出單日單筆消費滿2,000元(含)送9折現金抵用券，每人每卡各限領乙次，單筆消費最高回饋5,000 元現金抵用。同時，大潤發與全支付結合集團資源，12/21起大潤發20間門市及1間鮮食集全面開放使用全支付。為歡慶上市，12/21~2023/01/17 使用全支付付款，單筆消費滿千送全點100點，等同於100元，每一帳號限享一次優惠，贈完為止。再加上大潤發會員積點，優惠疊加後等同於享有15.5%回饋。
同時年節送禮的商品也已經開賣，12/22~2023/1/23於全館酒類商品消費單筆滿999元，即有機會抽獎獲得999純金壹台兩。同時間購買威士忌、白蘭地 Whisky & Brandy，單筆消費滿2,000元送150元現金抵用券；購買清酒、梅酒單筆滿999元送100元現金抵用券，每卡每日活動期間限領5張。
家樂福也已經開賣超過3百多支年菜商品，並且與動畫「SPY×FAMILY」、「LINE FRIENDS」推出聯名商品，優惠包括購買任一年菜套餐贈送SPY×FAMILY聯名紅包袋、1元加價購就可獲得SPY×FAMILY聯名包十八匠作花生豬腳（420克）；並且獨家上架老協珍與LINE FPIENDS聯名商品，可愛包裝適合送禮也能自用。