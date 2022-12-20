梅西第3顆進球應無效？法媒曬「違規鐵證」：嚴格禁止的

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據《足球規則》第3條第9項規定，比賽進球後，若裁判在比賽重新開始前，若發現進球時場上多出額外人員（進球球隊的球員、替補球員、被換下的球員、被罰下場的球員或球隊官員）等，則判進球無效，且對手得以在多出人員位置，以自由球開球重啟賽事。
因此《隊報》質疑，梅西在延長賽108分鐘的進球，波蘭籍裁判馬奇尼亞克(Szymon Marciniak)當下應該檢查VAR回放，確認有無越位的同時也審視相關違規行為，隊報認為「當梅西突破洛里斯(Hugo Lloris)的撲救，一些情緒激動的阿根廷替補隊員已經在場上準備慶祝，這是嚴格禁止的」，這顆進球應判無效，法國隊該獲得自由球機會。
然而其他外國媒體則不買單《隊報》的說法，美媒《The Athletic》引述國際足球總會理事會IFAB（編寫規則之單位）的說法，這波進球時已經被判定為有效，只要阿根廷那兩名越線的替補未對比賽及該波進球攻防有任何影響，裁判不會特別找麻煩，就算場內突然多出一兩個人、甚至多出一顆球，「只要完全沒有干擾到比賽就沒關係」。
且若要說到相同的情況，其實在本場賽事最後階段時，法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）也曾一度單刀進攻，差點攻破阿根廷的球門，當時也有法國的替補球員越線踏入球場內，雖然當時這波進攻被馬丁尼茲(Emiliano Martínez)擋住，但若真的進球，裁判也會以相同標準，不會沒收這顆球。（編輯：潘毅）