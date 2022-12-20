台北驚現「垃圾聖誕樹」！台人一看秒戰爆：最美風景在哪
「台灣最美風景是人」這句話過去都會被拿來讚賞台灣人，但近期就有民眾在台北街頭目睹「垃圾聖誕樹」，其畫面曝光也讓不少網友戰翻喊「最美風景在哪裡？」
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書《爆廢公社二館》發文提到，自己行經台北市的某個路口時，卻看到人行道旁的兩個垃圾桶早已爆滿，但後續的民眾卻仍然將垃圾堆疊上去，缺乏公德心的舉動，讓她不禁感慨「台北某個路口的聖誕樹，大家努力完成的」。
許多網友看完照片直搖頭「說好的台灣最美風景是人呢？公德心丟去哪了」、「不懂的是，明明已經滿出來，為什麼還有人繼續丟」、「台灣人民的素質也就這樣」、「路邊資源回收裝置藝術，這畫面太美，我不敢看」、「跨年夜會看到更大顆的垃圾樹」、「路邊垃圾桶越來越少，還不是怕大家把家庭垃圾丟在公用垃圾箱」。
但也有一派人有不同看法「至少集中了，總比滿路都是，而且垃圾桶就裝不下啊」、「台灣的垃圾筒真的很少」、「沒有在尖峰時段加強垃圾清運的次數」、「我看到是垃圾滿了清潔的人員來不及處理，總之沒丟在不該丟的地方就不錯了」、「現在很多場所都不設垃圾桶」、「台灣人還會幫你疊起來，有些地方你連路都沒得走」。（編輯：潘毅）