冬至越冷越發！「4星座」正財運到　投資順遂荷包大加分

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處女座
冬至你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多作一些事，倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你只要作每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力要去追這個市場的報酬。
天秤座
天秤座的朋友們冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。
雙子座
冬至對你來說是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式，而且會讓你有自信用這樣的方式會對你一直是有利的。
天蠍座
冬至對你們來說是有助於作一些投資理財的相位，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去作對你有利的標的物，另外你們的物慾特別強烈。
建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。