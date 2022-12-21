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冬至越冷越發！「4星座」正財運到　投資順遂荷包大加分

▲一年一度的冬至即將於12月22日（週四）來到，命理專家小孟老師則點名，將有4星座正財運超好。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一年一度的冬至即將於12月22日（週四）來到，命理專家小孟老師則點名，將有4星座正財運超好。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

一年一度的冬至即將於12月22日（週四）來到，許多民眾都準備好要吃湯圓，祈求凡事圓滿。對此，命理專家小孟老師則點名，將有4星座在冬至時正財運大發威，投資上順遂、荷包大加分。

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冬至4星座越冷越發

處女座
冬至你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多作一些事，倘若你想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些新興市場基金或科技類股，來讓自己的金錢資源加分，而你只要作每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力要去追這個市場的報酬。

天秤座
天秤座的朋友們冬至對你來說是正財大旺的一周，你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營。

冬至也是「招財」的好日子！「三招」求財小撇步讓大家可以預先積蓄財氣，明年便能一躍高升。（圖／shutterstock）
▲冬至時許多民眾都準備好要吃湯圓，祈求凡事圓滿。（圖／shutterstock）
雙子座
冬至對你來說是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式，而且會讓你有自信用這樣的方式會對你一直是有利的。

▲有位8年級生分享，自身靠玩股票年賺235萬的成果，驕傲表示「所以我很早就躺平了！」卻引來行家馬上揪出疑點。（示意圖／翻攝pixabay）
▲小孟老師點名雙子、天蠍、天秤、處女等星座，在冬至迎接正財運，讓投資操作順暢。（示意圖／翻攝pixabay）
天蠍座
冬至對你們來說是有助於作一些投資理財的相位，若是你可以聽一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去作對你有利的標的物，另外你們的物慾特別強烈。
建議有多的資金除了投資之外，也適合學習投資理財，讓你的荷包更加分。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】      

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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