梅西奪冠光榮回國！長文回顧30年生涯 冠軍屬於天上的他
阿根廷在卡達世界足球盃贏得隊史第三座冠軍，梅西（Lionel Messi）在回國後，有超過600萬名阿根廷球迷參與冠軍遊行，場面十分熱鬧。而除了與球迷歡慶這高光時刻以外，也在IG分享自己這30年來一路走來艱辛不易的足球生涯，表示這座大力神盃是屬於過去所有努力過的人以及在天上守護他們的「世紀球王」馬拉度納（Diego Armando Maradona）。
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梅西提到「職業生涯一路走到卡達世界盃，已經快30年過去了，在這將近30年的時光裡，足球帶給他無數的快樂，也有一些悲傷」梅西說「我一直都有成為世界冠軍的夢想，也從未放棄去嘗試，即便知道可能這輩子都無法實現，但我仍全力以赴」。
時至今日，梅西率領阿根廷奪下冠軍，梅西感性的說「我們贏得的這個冠軍獎盃，是所有過去參加前幾屆世界盃大家一起努力的成果，就像2014年巴西世界盃，當時我們奮戰到最後一刻，但在那次該死的決賽上，其實我們早就應該獲得冠軍」。
梅西還提到，這座世界冠軍也屬於在天上守護大家的「世紀球王」馬拉度納，也屬於那些無論我們成功或失敗，從頭支持我們的國家隊的人，「最後，正是有了這麽美麗的團隊、堅強的教練組以及國家對所有人員，大家日以繼夜的奮戰到最後，才能拿到這座冠軍」梅西說「很多時候失敗是旅程和學習的一部分，沒有失望就不可能成功！我發自內心的感謝所有人，阿根廷加油！」（編輯：張嘉哲）