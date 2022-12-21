梅西奪冠遊行超嗨！球迷丟「忍者龜」他笑了 暴動場面曝
梅西（Lionel Messi）在本屆卡達世界盃，率領阿根廷奪下冠軍，也是隊史第三座世界盃冠軍，日前光榮回國後，在全隊返國慶功遊行時，有球迷突然丟出一個「忍者龜」玩偶，由於很多人都覺得法國當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）長得像忍者龜，也讓梅西忍不住笑了出來。
編輯中心/綜合報導
梅西日前與隊友奪得金盃之後，光榮回到首都布宜諾斯艾利斯，從下飛機就有成千上萬的球迷熱烈歡迎，球員一行人搭著巴士緩緩繞街，沿街都是滿滿的球迷，然而搞笑的是，梅西在遊行過程中，發現有球迷想丟東西給他，結果接過手一看發現是一個「忍者龜」的玩偶，梅西看一看後笑了出來，隨後又將忍者龜丟回給球迷。
事實上，這並不是在嘲笑姆巴佩，過去因為許多人都覺得姆巴佩長得很像忍者龜，圓潤的頭型跟五官有著許多相似之處，先前在巴黎聖日耳曼時，就有被隊友惡搞過，收到一個精美包裝的盒子，結果打開是「忍者龜面具」，讓姆巴佩打開哭笑不得，還戴上面具讓隊友全部笑翻。
影片曝光之後，不少球迷紛紛笑翻「是球迷都懂這個梗！難怪梅西笑出來www」、「之前在聖日耳曼時，梅西跟隊友們不就惡搞姆巴佩了，難怪笑出來」、「姆巴佩真的很像忍者龜啦www難怪速度那麼快」、「超好笑的，現場人應該也笑翻了」、「好多人啊！不愧是世紀球王」。（編輯：張嘉哲）