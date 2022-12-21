阿根廷遊行上演感人一幕！流浪漢獲贈梅西球衣 跪地哭了
▲阿根廷陷入舉國狂歡的狂潮，然而在遊行隊伍的角落，卻出現最感動人心的一幕。（圖／Twitter＠@facu_pedrini）
編輯中心/綜合報導
｜ 2022-12-21 10:32:47 2022-12-21 11:03:10
振奮人心的暖能量！球王梅西（Lionel Messi）帶領阿根廷在2022卡達足球世界盃奪冠，成功捧起大力神杯，更讓阿根廷陷入舉國狂歡的狂潮。然而在遊行隊伍的角落，卻出現最感動人心的一幕。
一位赤裸上身的流浪老翁，拉著載滿家當的拖車，在街上觀賞著全國民眾嗨翻天，正在歡慶國家捧起睽違36年大力神盃。而一旁的幾位年輕人看到老翁，則上前擁抱他共享喜悅，更有一位帽子哥，直接脫下身上的梅西球衣，送給老翁要他穿上，讓他更能一同感受國家奪冠的喜悅。 老翁獲贈這件球衣後，情緒已經相當激動，而在穿上衣服那一刻，他突然止不住眼眶中的淚水，順勢跪地感謝上天，而一旁球迷也紛紛送上掌聲並上前擁抱他。 ▲一位帽子哥，直接脫下身上的梅西球衣，送給老翁要他穿上，讓他更能一同感受國家奪冠的喜悅。（圖／Twitter＠@facu_pedrini）
這段感人的59秒影片曝光後，隨即在推特上瘋傳，獲得200多萬次觀看。其實阿根廷11月的物價指數狂飆近100％，讓遊民與窮人數量大增，國民生活更加困苦，有4成國民生活在貧窮線之下，此次捧起睽違36年的大力神杯，讓全國民眾都能暫時忘卻日常的困頓，沉浸於狂歡氣氛之中。
英國薩里大學（University of Surrey）經濟學院博士後研究員梅洛（Marco Mello）在9月就曾發出研究，過去捧起大力神杯的國家，多半在接下來的兩個季度會獲得0.25％額外GDP增長，主因是冠軍國在全球受關注程度提高，也有利促進該國出口貿易，過去阿根廷的鄰國巴西，在2002年捧杯就有這個先例。不過也有反面的案例，如2010年捧起大力神杯的西班牙，當時卻遇上主權債務危機，無法充分享受到世界盃奪冠紅利。（編輯：潘毅） ▲老翁情緒激動地穿上梅西球衣。（圖／Twitter＠@facu_pedrini）