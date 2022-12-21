梅西太狂！「金盃睡覺照」破4400萬讚 世足漲粉1個台灣
阿根廷在卡達世界足球盃贏得隊史第三座冠軍，梅西（Lionel Messi）在回國後，有超過600萬名阿根廷球迷參與冠軍遊行，然而不僅現實生活中人氣爆棚，梅西在IG發出的冠軍貼文已經有6714萬讚，打破IG史上最多讚數的照片，另外捧金盃睡覺的「床照」則持續邁進紀錄當中，相當驚人。
編輯中心/綜合報導
梅西在奪冠之後首度發聲，發出捧起金盃的照片，結果讚數一舉衝破6700萬，超越過去「神秘蛋」5700萬的紀錄。另外在20日又貼出三張與世界盃共眠的「床照」，不論是睡覺、起床或者是在喝東西，梅西的手始終離不開世界金盃，結果該貼文發出一小時就有1280萬人按讚，截至目前為止也已經衝破4455萬，也持續朝冠軍心得文的紀錄前進。
而值得一提的是，從世界盃開踢到現在，梅西的粉絲數大幅增加，IG總共多了超過2400萬人追蹤，比台灣總人口數還要多，目前已經突破4億大關，僅次於IG追蹤突破五億的C羅（Cristiano Ronaldo），人氣暴漲程度相當可觀。
而今（21）日，梅西也在IG感性發出文章表示「這座世界冠軍也屬於在天上守護大家的『世紀球王』馬拉度納，也屬於那些無論我們成功或失敗，從頭支持我們的國家隊的人，正是有了這麽美麗的團隊、堅強的教練組以及國家對所有人員，大家日以繼夜的奮戰到最後，才能拿到這座冠軍，阿根廷加油！」也讓不少球迷動容。（編輯：張嘉哲）