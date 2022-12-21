梅西「幸運戰靴」爆紅！鞋邊刻字意義曝 神加持奪冠超暖
阿根廷在卡達世界足球盃贏得隊史第三座冠軍，梅西（Lionel Messi）在回國後，有超過600萬名阿根廷球迷參與冠軍遊行，人氣爆棚。然而，在奪下冠軍之後，梅西腳下的「幸運戰靴」也意外成為話題，其中鞋邊刻上神秘英文以及數字意義引起討論。
編輯中心/綜合報導
根據愛迪達賽前公布，這次幫梅西訂製世界盃最後一舞的球鞋為X Speedportal Leyenda「傳奇」戰靴，靈感來自於他在2006年第一次參加世界盃時所穿的那雙adidas F30戰靴，鞋子主要是金色為主要顏色，藍白相間的細節代表了阿根廷國旗的顏色，球鞋名為Leyenda，在西班牙語中意為傳奇。
綜合外媒報導，特別的是，梅西左腳的鞋子一側有寫著「Ciro 10 03 18字樣」代表的其實是梅西小兒子「Ciro」的名字以及生日，而在底下的「Anto」則是老婆安托內雅·羅庫佐（Antonella Roccuzzo）的名字；另外在右腳部分則有「Thiago 02 11 12」和「Mateo 11 09 15」的字樣，這則是梅西另外兩個孩子的名字以及生日，穿上一家人幸運加持的戰靴，讓梅西在這次世界盃成功抱回大力金盃。
而事實上，在梅西賽後時，妻子安托內雅就將梅西的戰靴收起來，因為她知道這雙和梅西一起拿下大力神盃的球鞋非常有紀念價值，如果當時不收起來，梅西全身服裝與鞋子搞不好會被隊友或友人要走，也因為如此，梅西當時在繞場謝謝觀眾時，僅穿著襪子在行走，鞋子則被安托內雅拿在手上，貼心舉動也被大讚是「賢妻模範」。（編輯：張嘉哲）