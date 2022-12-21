梅西第3顆進球應無效？法媒曬「違規鐵證」：嚴格禁止的

梅西大力神盃要還回去？只能帶複製品回家　原因長知識了

▲你知道嗎？梅西率領阿根廷奪下冠軍的這座大力神盃，最終必須歸還給國際足聯（FIFA）。（圖/梅西IG）
▲你知道嗎？梅西率領阿根廷奪下冠軍的這座大力神盃，最終必須歸還給國際足聯（FIFA）。（圖/梅西IG）

編輯中心/綜合報導

2022年卡達世界足球盃落幕，由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷奪得隊史第三座冠軍，成功抱回生涯第一座大力神盃，梅西格外珍惜該座大力神盃，連睡覺都不肯離身，讓不少球迷全笑翻。不過你知道嗎？其實這座大力神盃最終必須歸還給國際足聯（FIFA），拿到冠軍的隊伍其實真正能得到的只是「複製品」，背後其實有正當原因！

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根據紀錄，世界盃賽事舉辦至今，其實一共有過兩座金盃，在1970年第9屆之前，都是使用一座由「純銀鍍金」打造的「雷米金盃」（Jules Rimet cup），而當時根據國際足聯規定，只要贏得三次世界盃冠軍的國家，則可以永久保留勝利女神盃，巴西在1958、1962、1970三年分別拿下冠軍，成為首支贏的三次世界盃的球隊，當年雷米金盃也就此退役。

▲梅西奪得世足賽冠軍以及世足金球獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲梅西奪得世足賽冠軍的獎盃是從1974年才開始使用的獎盃，且阿根廷並不能永久擁有。（圖／美聯社／達志影像）
不過後來過了13年，雷米金盃於巴西足協總部的陳列櫃中被盜，時至今日都尚未尋回，外界認為應該已經被溶掉變賣，國際足球總會就委託製造一件雷米金盃的仿製品，以1.8公斤（3.97磅）的黃金製成，並於1984年贈送巴西軍政府，作為搞丟獎盃的補償，而在這之前，包括二戰期間被時任FIFA副主席的巴拉西（Ottorino Barassi）藏在自家的鞋盒裡、1966年又在英國展出期間遭竊，雖然兩次遭竊都成功找回，但第三次卻無疾而終，世足賽第一座「雷米金盃」完全不知去向。

然而在1970年之後，國際足聯就開始打造第二座世界盃金盃，從1974年開始，獎盃就從「雷米金盃」變成「大力金盃」，是由義大利設計師所設計，大力神盃的高度為36.8公分，重6.1公斤，獎盃以由18K金鑄成，底部刻有「國際足總世界盃」（FIFA World Cup）的字樣，而從1994年之後，大力神盃底部加裝一塊面板，用以刻上贏得世界盃的年份和國家。

▲球王梅西（Lionel Messi）捧起大力神杯。（圖／Instagram＠leomessi）
▲梅西捧起的大力金盃是自1974年啟用的獎盃，但贏下冠軍的隊伍不得永久擁有該座獎盃。（圖／Instagram＠leomessi）
而有了前幾次的被偷盜的教訓，FIFA規定，獲得世界盃冠軍的國家隊，只會拿到「青銅鍍金複製品」可以永久保留，真正的官方獎盃則必須返還，真品所有權歸FIFA總部所有，也就是說，阿根廷並不能擁有獎盃的真品，但可以在底部刻上自己奪冠年份與國家名稱，有趣的是，該座大力神盃底部的填寫空位，僅能使用到2038年，到時候填滿後，又有另一座象徵世足的新獎盃可能就此誕生！（編輯：張嘉哲）


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