梅西大力神盃要還回去？只能帶複製品回家　原因長知識了

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不過後來過了13年，雷米金盃於巴西足協總部的陳列櫃中被盜，時至今日都尚未尋回，外界認為應該已經被溶掉變賣，國際足球總會就委託製造一件雷米金盃的仿製品，以1.8公斤（3.97磅）的黃金製成，並於1984年贈送巴西軍政府，作為搞丟獎盃的補償，而在這之前，包括二戰期間被時任FIFA副主席的巴拉西（Ottorino Barassi）藏在自家的鞋盒裡、1966年又在英國展出期間遭竊，雖然兩次遭竊都成功找回，但第三次卻無疾而終，世足賽第一座「雷米金盃」完全不知去向。
然而在1970年之後，國際足聯就開始打造第二座世界盃金盃，從1974年開始，獎盃就從「雷米金盃」變成「大力金盃」，是由義大利設計師所設計，大力神盃的高度為36.8公分，重6.1公斤，獎盃以由18K金鑄成，底部刻有「國際足總世界盃」（FIFA World Cup）的字樣，而從1994年之後，大力神盃底部加裝一塊面板，用以刻上贏得世界盃的年份和國家。
而有了前幾次的被偷盜的教訓，FIFA規定，獲得世界盃冠軍的國家隊，只會拿到「青銅鍍金複製品」可以永久保留，真正的官方獎盃則必須返還，真品所有權歸FIFA總部所有，也就是說，阿根廷並不能擁有獎盃的真品，但可以在底部刻上自己奪冠年份與國家名稱，有趣的是，該座大力神盃底部的填寫空位，僅能使用到2038年，到時候填滿後，又有另一座象徵世足的新獎盃可能就此誕生！（編輯：張嘉哲）