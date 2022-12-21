鬼娃恰吉超神！「炎上王世堅」一秒賣光 粉絲愣爆：太扯
鬼娃恰吉太神啦！薩泰爾娛樂近日推出「炎上王世堅」專場活動，繼過去愛莉莎莎、謝和弦、徐乃麟等人專場之後，再次強勢出擊，前幾次都受到觀眾好評不斷。而這次炎上王世堅的消息曝光之後，立刻吸引龐大的關注量，今（21）日中午門票一開賣直接秒殺，讓許多粉絲相當傻眼「秒殺？我連資訊都還沒看到就沒了」。
編輯中心/綜合報導
薩泰爾娛樂近日推出「炎上王世堅」專場，特地請來堅強演出陣容，炎上大將軍為博恩，炎上「火伴」包括龍介仙「謝龍介」、學姊黃瀞瑩、百靈果凱莉、吳崢、賀瓏、Asiaboy 禁藥王以及Lizi 栗子，串場嘉賓還包括「巴大雄」以及「春艷 Chunyan」，將於1月7日演出，消息曝光後，就引起熱烈話題。
不過由於這次演出地點位於壹電視攝影棚，不像以往在台北流行音樂中心，因此票券數量有限，今（21）日中午開賣，結果才剛開賣，不少粉絲點進去售票頁面已經完售，直接秒殺，不論是4000元的VIP位置，或者是2800綠區的位置全部賣光。
不少網友紛紛傻眼表示「.....跪求綠區票啊哭哭」、「誇張了，我12:01點進去就沒了」、「太扯了一秒就沒了欸」、「不要說是一分鐘，我一點進去大概三秒，就沒了」、「一秒就沒了是三小」、「太誇張！我點進去就沒了」、「目前沒有任何可以購買的票券，如此準時竟然沒票」、「攝影棚位置真的太少了啦！」而薩泰爾娛樂也發出公告表示「炎上王世堅秒殺完售！12月22日晚上8點，將開放線上版預售！」（編輯：張嘉哲）