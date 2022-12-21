冬至進補「4原則」！中醫教健康吃湯圓　益氣補中能祛寒

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1、通
如果你每天排便不暢、舌苔厚膩，尤其下午三、四點後，有如行屍走肉一樣地無精打采，但夜晚一到卻顯得煩躁卻又不易入眠，這是因為有痰濕瘀熱的代謝廢物阻塞在體內，所呈現出來的假性虛弱，這時你需要的就是「通」。對實証病人來說，冬季進補最好的辦法，不是食補，而是通便，若能在冬天時節排便暢通，效果會更佳。例如吃高纖維水果或按摩下腹，都能有效促進腸胃蠕動。
2、清
對於自體免疫疾病的患者來說，像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等，在冬至這天需要的就不是補，因為過度滋補反而會造成自體免疫系統過度亢盛，患者需要的是以「清除」達到補養。溫服加入黑糖薑的蓮藕茶就是很好的方式，蓮藕茶內加入少量黑糖薑，讓整個蓮藕的特性由平性中帶入一些溫性，順應整個冬至氣溫的轉變，促進循環以達清除的效果。
3、養
首先，養與補有何不同？「養」彷如輕輕的、像噴霧般地滋潤，「補」就像一次喝掉一碗水，關鍵在於滋潤程度之輕重。「養」可以從日常做起，從天然食材中獲得營養，如蔥、薑、蒜、水梨、白木耳等，或桃膠、花膠等富含膠質的食品，也可用北沙參3錢、玉竹3錢、麥門冬3錢、生地黃3錢、玄參3錢熬煮成茶飲，飲用後全身會感到溫潤。
4、補
這就是我們耳熟能詳的補法，來一碗香噴噴的薑母鴨、藥燉排骨、十全大補湯，光聽感覺就很不錯，但前提是你沒有瘀阻痰熱的體質，不然會越吃越不舒服。以上就是冬至的調養方法，希望對大家有幫助，冬至也來吃個燒酒雞吧！
王大元也補充，桂圓怎麼吃最健康？可以煮成「桂圓紅豆湯圓」，因為桂圓能養心安神幫助入睡，而且桂圓的自然甜味也能減少糖分攝取，不但糖分熱量減少了，桂圓溫補還讓蒼白的臉色紅潤起來，適合於體質虛寒、氣血不足的人；「黑糖湯圓」黑糖溫補，具有益氣補中、溫經散寒、紓緩生理期不適的功效，與一般糖類相比，更多了礦物質及維生素，特別是鈣、鉀、鐵、鎂及葉酸等，黑糖湯圓適合於痛經、肢冷的人。因爲黑糖鈉、鉀含量比較高，不過要注意的是腎臟疾患應減少食用。
除此之外，也可以選擇「薑汁湯圓」生薑汁能發汗解表、溫中止嘔，促進新陳代謝，緩解湯圓黏膩造成的胃酸逆流、噁心腹痛，腸胃虛冷、容易水腫的人可用生薑汁做成湯圓的湯底；「鹹湯圓」鹹湯圓加入蔬菜、香菇、豬瘦肉，營養攝取比較均衡，如果容易胃食道逆流的民眾，比較適合食用鹹湯圓。