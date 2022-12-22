機場櫃檯曝「1原因」不能飛！人妻慘噴4900元：血的教訓
隨著疫情的緩解，許多國人也漸漸開始恢復出國觀光、出差等次數，但最怕就是在機場才發現旅程會出問題，就有一名網友分享，她在機場櫃檯報到才發現，老公的護照因未滿6個月，不能進入行程中的國家，所幸經由一番波折後，才得到可以「課金」現辦護照的辦法，最後以延遲至下一班機解決此危機。
編輯中心/綜合報導
原PO在Dcard中貼文分享，她以「機場櫃檯發現護照未滿半年的自救方法」為題，表示和老公在機場櫃檯報到時，才被地勤發現護照未滿6個月，不能進入行程中的國家，就在接受到「確定今晚不能飛」的噩耗後，老公突然想起「吳敦義金孫條款」事件，可以現場辦理護照，兩人立馬在現場上網查資料，同時不死心諮詢櫃檯詢問，對方回應：「取消的護照辦理是護照過期的，如果是未滿6個月還可以辦理，給你一個電話，你們跟他確認看看！」
於是原PO就和外交部人員連絡上，並表明有立即辦理護照的需求後，就快速領錢且準備相關資料前往指定地點領取新護照，原PO準備了2張2吋照片、舊護照、身分證及4900元，終於辦理成功，「課金的費用真的超貴，血的教訓，大家可以避免盡量提早去換護照啦」，雖然班機會延遲至下一班，但她也直言「在當下真的覺得錢可以解決的事都是小事」，最後更感動直呼：「感恩台灣目前有這樣的緊急辦護照服務！」
而根據「外交部領事事務局」官網指出，國內申請護照規費為每本新臺幣1300元，一般申請新照及換發案件，於受理後4個工作天（不含例假日）領取，若要求提前領照，應加收速件處理費，每提前1個工作天加收300元，遺失補發則於受理後5個工作天（不含例假日）領取，但若為多次遺失，當局將依法再延長審核期間。（編輯：賴禹妡）