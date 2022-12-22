妻確診買嘸退燒藥！他翻冰箱見「女兒最後的禮物」秒淚崩
中國在發生「白紙革命」後逐步放寬防疫相關管制，導致疫情再度大爆發，掀起新一波感染高峰，藥物需求也急速增加，尤其退燒藥更是有錢也買不到，中國就有一名男子在老婆確診時，四處遍尋不著退燒藥，最終卻在冰箱發現已逝女兒的生前用過的退燒藥，瞬間泣不成聲，對著天上的女兒淚喊：「是妳在幫爸爸照顧媽媽？」
編輯中心/綜合報導
近日有一段影片在微博流傳，中國有名丈夫在妻子確診新冠肺炎之後，四處遍尋不著退燒藥，附近藥局都買不到，心急如焚的他只能回家翻箱倒櫃，終於在冰箱發現女兒在1歲2個月大時確診，醫生配給孩子的退燒藥。
男子一看立馬泣不成聲，因為女兒當時確診新冠肺炎後，不幸因病離世，生前喝過的藥水如今卻成了媽媽的救命繩索，讓他淚喊：「櫻桃（女兒小名）是妳在幫爸爸照顧媽媽？」
影片曝光後，讓網友們看了也跟著落淚，紛紛感動留言「太讓人心酸，太心疼了」、「爸爸加油，願媽媽早日康復」、「是女兒在默默守護著媽媽…」、「這就是雙重悲傷」、「願疫情退散、世人平安」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。