節儉男友怒「她洗澡超時」！不管天氣秒關瓦斯：10分鐘了
是你能接受嗎？Dcard帳號「KauBei靠北」發文分享一名女網友的經歷，她說明自己與男友交往一年多，雖原本就知曉其節儉性格，可在同居兩個月後，對方竟因為她洗澡洗10分鐘而怒關瓦斯，讓她受不了直接分手。
編輯中心/綜合報導
女子首先說明，男友的房子選在無電梯的六樓頂加，稱頂樓可以曬衣服，雨天也能接水沖馬桶，且同層二樓租金要8000元，頂加只要6000元，認為非常划算。女子搬去同居後發現，雨天時鐵皮常常被滴得答答作響，雨水還會滲進屋中，更慘的是室內沒有網路，手機訊號跳成3G，若要打電話、回訊息都需走到屋外，且夏天也沒有冷氣，室內曾經出現38度高溫。
以上總總她都還能忍受，但在同居第二個月時爆發了。起因是洗澡洗到一半發現沒有熱水，於是向對方詢問「怎麼沒熱水了？我們不是用天然瓦斯嗎？」，男友理直氣壯的說「洗太久，看著瓦斯表感覺心臟快停了」，於是手動關閉。女子聽見這番回答大發雷霆，因為她僅僅只洗了10分鐘，當下收拾衣物便到美髮店洗頭，回自己家後更直接狂點3000元海底撈外送，最後將以上2件事的照片傳給對方並封鎖，將其徹底變成前男友。
眾人對原PO前男友的行徑相當不解，「冬天關瓦斯，夏天頂加沒冷氣，房間沒訊號，當兵都沒那麼慘==」、「這種的跟他過日子實在沒意思，一個人還比較爽真的」、「好猛，他感覺很適合住在山洞」、「那他跟你同居是不是只是想省房間費」。（編輯：李惠婷）