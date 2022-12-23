陳高搭對年菜更香醇！王偉忠教3種喝法　限量餐酒組開搶

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他也分享，餐搭高粱酒的3種喝法，那就是上菜前先加冰塊冰飲，提升陳高的整體香氣，也益於開胃，用餐至花雕雞砂鍋跟乾鍋綜合這兩道菜餚時，則換搭凍飲陳高、純淨爽口，爾後再以溫熱陳高搭配鮑魚佛跳牆，香氣滿溢、相得益彰，堪稱美味關係的經典絕配。其中他最推薦紅燒肉搭配陳高，當吞下紅燒肉後嘴裡殘留的肉汁，跟酒內含的油脂結合，會產生更加特殊的香氣。
品酒師小亨利對特窖陳高也讚譽有加，除了長輩深受陳高魅力吸引外，他也推薦年輕族群與女性品飲，其實在享受各式各樣的中華美食時，都非常適合佐飲特窖陳高。同時大推陳高隔水加熱後的溫飲「提升高粱的溫度後，會讓香氣更加奔放，此時就會感受到，天下最好喝的就是白酒」。
為了讓饕客享受到眷村料理搭配陳高的魅力，2021、2022連續兩年獲得「米其林餐盤推薦」的眷村風味餐廳南村私廚，今年特別搭配特窖陳高推出限量50組的年菜餐酒組(乙瓶特窖陳高＋乙甕干貝佛跳牆)，每組4,000元，讓大家吃的滿意、喝的開心！組合內的經典佛跳牆，是南村私廚每年春節的秒殺團圓菜色，堅持台灣正宗風味，食材來自多樣山林海味，靈魂風味來自炸過的蒜頭和白胡椒粉，整體完美融合，湯清不稠口感濃郁，絕對帶來比讚的年味兒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！