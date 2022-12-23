冬至8習俗曝！湯圓「這吃法」旺5年　1食物吃下財運飆升

陳高搭對年菜更香醇！王偉忠教3種喝法　限量餐酒組開搶

▲王偉忠親曝年菜搭配高粱酒時，可以根據菜色選擇純飲、凍飲、溫飲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲王偉忠親曝年菜搭配高粱酒時，可以根據菜色選擇純飲、凍飲、溫飲。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

過年圍爐吃年菜，不少家庭都會準備金門高粱做搭配，而「戰酒黑金龍特窖陳高」也攜手南村私廚，推出以其經典佛跳牆搭配特窖陳高，限量50組的年菜餐酒組（每組4000元）。代言人王偉忠更親曝純飲、凍飲、溫飲的三種喝法，搭配不同的年菜料理，讓酒香更香醇，尾韻綿長不散，首先建議上菜前先加冰塊純飲，提高陳高香氣，也益於開胃；等到了口味稍重的料理時，就可以搭配凍飲陳高；最後佛跳牆時選擇溫熱陳高，讓香氣在口中久久不散！

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▲「戰酒黑金龍特窖陳高」
▲「戰酒黑金龍特窖陳高」千變萬化的酒質與各式中華料理都能百搭，是王偉忠每次請客必備的酒款。（圖／記者鍾怡婷攝）
 「戰酒黑金龍特窖陳高」承襲黑金剛陳高優良血統，選用金城廠（老廠）中甕裝窖藏3年以上的酒基為主體，與坑道中酒齡5至10年的黑金剛陳高完美平衡酒體，千變萬化的酒質與各式中華料理都能百搭，是王偉忠每次請客必備的酒款，甚至是返台的外籍友人也跟他一樣鍾愛特窖陳高。從小在嘉義眷村長大的他，回想起逢年過節時，眷村菜與高粱酒的組合更是萬年不變的經典。

他也分享，餐搭高粱酒的3種喝法，那就是上菜前先加冰塊冰飲，提升陳高的整體香氣，也益於開胃，用餐至花雕雞砂鍋跟乾鍋綜合這兩道菜餚時，則換搭凍飲陳高、純淨爽口，爾後再以溫熱陳高搭配鮑魚佛跳牆，香氣滿溢、相得益彰，堪稱美味關係的經典絕配。其中他最推薦紅燒肉搭配陳高，當吞下紅燒肉後嘴裡殘留的肉汁，跟酒內含的油脂結合，會產生更加特殊的香氣。

品酒師小亨利對特窖陳高也讚譽有加，除了長輩深受陳高魅力吸引外，他也推薦年輕族群與女性品飲，其實在享受各式各樣的中華美食時，都非常適合佐飲特窖陳高。同時大推陳高隔水加熱後的溫飲「提升高粱的溫度後，會讓香氣更加奔放，此時就會感受到，天下最好喝的就是白酒」。

為了讓饕客享受到眷村料理搭配陳高的魅力，2021、2022連續兩年獲得「米其林餐盤推薦」的眷村風味餐廳南村私廚，今年特別搭配特窖陳高推出限量50組的年菜餐酒組(乙瓶特窖陳高＋乙甕干貝佛跳牆)，每組4,000元，讓大家吃的滿意、喝的開心！組合內的經典佛跳牆，是南村私廚每年春節的秒殺團圓菜色，堅持台灣正宗風味，食材來自多樣山林海味，靈魂風味來自炸過的蒜頭和白胡椒粉，整體完美融合，湯清不稠口感濃郁，絕對帶來比讚的年味兒。

▲南村私廚小酒棧「經典佛跳牆+戰酒黑金龍特窖陳高」年菜組合，限量販售50組。（圖／味丹提供）
▲南村私廚小酒棧「經典佛跳牆+戰酒黑金龍特窖陳高」年菜組合，限量販售50組。（圖／味丹提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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